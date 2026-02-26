Guía completa de Morella Negra com la Trufa 2026, el festival gastro-literario que convierte Morella en capital del 'noir'

Del 27 de febrero al 2 de marzo, Morella vuelve a teñirse de negro —negro literario y negro trufa— con una nueva edición de Morella Negra com la Trufa, uno de los festivales más singulares del panorama cultural valenciano. Mesas literarias, feria del libro, gastronomía trufada, música, patrimonio y un firme compromiso social conforman una programación que va mucho más allá del encuentro entre escritores y lectores.

Esta guía práctica y cronológica reúne todos los actos, horarios y protagonistas para no perderse nada.

Sedes del festival

Teatro Municipal de Morella

Salas Góticas del Ayuntamiento de Morella

Centro Penitenciario Castellón II

Las Salas Góticas volverán a transformarse en la Sala de Degustación Gastro-Literaria Sergio Beser, corazón social del festival, sede de la Fira de Llibres, firmas de autores y degustaciones de pinchos de trufa negra elaborados por restaurantes de Asetmico, dentro de las XXIII Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de Morella-Els Ports, todo maridado con vino “negro” de bodegas colaboradoras.

El alcalde de Morella con el comisario del festival Morella Negra. / Ortí

Programación

Viernes 27 de febrero | Periodismo, raíces y música

Teatro Municipal de Morella

19:30 · Inauguración oficial con el alcalde Bernabé Sangüesa , Adrià Deusdad , autores invitados y el comisario Garcia .

· Inauguración oficial con el alcalde , , autores invitados y el comisario . 20:00 · Mesa “Informadores Km. 0”, sobre periodismo y territorio, moderada por el redactor jefe de 'Mediterráneo' Miguel Agost, con Joan Milián, Bárbara Villuendas e Isabel Olmos.

Salas Góticas

21:20 · Apertura de la Sala de Degustación Gastro-Literaria Sergio Beser.

Bar La Nevera

23:30 · Music & Poems con Barraca Dúo.

Sábado 28 de febrero | Patrimonio, premios y grandes mesas

Castillo de Morella – Convent de Sant Francesc

9:30 · Visita guiada “Dançant amb la mort” con Ramiro Pérez. Gratuita con reserva previa.

Teatro Municipal

11:00 · Esmorzem lectures: presentaciones de autores de proximidad.

· Esmorzem lectures: presentaciones de autores de proximidad. 12:15 · Mesa “Tubers 2026”, con los finalistas del 10º Premio Tuber Melanosporum , moderada por Izaskun Pérez de Cárcamo , con José María Mayorga , María Boado Olabarrieta , Ana Rojas , Pablo Escribano , Nuria Barcardit y Emilio Díez .

· Mesa “Tubers 2026”, con los finalistas del , moderada por , con , , , , y . 17:45 · “Algún hecho, ciertas consecuencias. 90 años de la Guerra Civil”, con Luis García Jambrina , Leticia Sierra y David Casals-Roma , moderados por Laura González .

· “Algún hecho, ciertas consecuencias. 90 años de la Guerra Civil”, con , y , moderados por . 19:15 · Entrega del 10º Premio Tuber Melanosporum .

· Entrega del . 19:45 · “La pulsión de la muerte”, con Toni Hill y Carlos Bassas, moderados por Alberto Valle.

El novelista Toni Hill será uno de los protagonistas del Morella Negra com la Trufa 2026. / Laura Trives

Salas Góticas

Firma de libros, vermut literario y degustaciones durante toda la jornada.

Domingo 1 de marzo | Sagas, mar y detectives

Teatro Municipal

11:00 · “Desde el tenebroso mar”, con Eduardo Fernán-López y Sergio Mira Jordán , moderados por Charo González .

· “Desde el tenebroso mar”, con y , moderados por . 12:15 · “Largas sagas, más allá de la trilogía”, con Rosa Ribas y Teresa Cardona, moderadas por Santiago Álvarez, Nigrum Tuber 2026.

Rosa Ribas será la encargada de clausurar la presente edición del certamen gastro-literario morellano. / ZOWY VOETEN

Lunes 2 de marzo | Literatura y reinserción

Centro Penitenciario Castellón II (Albocàsser)

10:30 · Club de lectura con internos, mesa literaria y entrega del II Concurso de Relatos “La Libertad de las Letras”, subrayando el compromiso social del festival.

Blackconnection Alcanar-Morella

El festival no termina en Morella: el 14 de marzo de 2026, el Teatre Auditori d’Alcanar acogerá el Blackconnection Alcanar-Morella, con formato gastro-literario y foco en autores de Catalunya, País Valencià e Illes Balears.

Un festival con raíces y aliados

Morella Negra com la Trufa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Diputación de Castelló, el Ajuntament de Morella y Asetmico, sumando literatura, territorio, gastronomía y comunidad en una experiencia cultural única.

Morella, novela negra y trufa: todos los ingredientes para un fin de semana —y algo más— para leer, escuchar y saborear sin prisas.