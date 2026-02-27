Música, tradición y virtuosismo: Fetén Fetén y la UIM La Esmeralda d’Almassora, juntos en Castelló

La música como celebración compartida, como viaje por la memoria colectiva y como juego sonoro. Este domingo, 1 de marzo, a las 12.00 horas, la sala sinfónica del Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge el concierto de Fetén Fetén aBanda con la UIM La Esmeralda d’Almassora, una propuesta que une la imaginación instrumental del dúo con la potencia y el color de una banda sinfónica.

Las entradas tienen un precio popular de 4 euros, una apuesta clara por acercar la música en directo a todos los públicos.

Fetén Fetén: el alma hecha armonía

Hablar de Fetén Fetén es hablar de complicidad y creatividad. El proyecto de Jorge Arribas y Diego Galaz supera ya el millar de conciertos por todo el mundo, consolidándose como una de las propuestas más singulares del panorama musical español.

El proyecto de Jorge Arribas y Diego Galaz supera ya el millar de conciertos por todo el mundo. / MEDITERRÁNEO

Su universo sonoro bebe de los ritmos populares y las melodías tradicionales, pero lo hace desde una mirada contemporánea, dinámica y profundamente lúdica. Violines, acordeones e instrumentos insólitos se convierten en vehículos de emoción y sorpresa en un espectáculo pensado para el disfrute intergeneracional.

El proyecto ‘aBanda’: nuevos colores para un repertorio propio

El concierto en Castelló se enmarca dentro del proyecto aBanda, una iniciativa que adapta las composiciones de Fetén Fetén al formato de banda de música.

La unión de los sonidos poco convencionales del dúo con la amplia paleta tímbrica de una formación sinfónica permite redescubrir su repertorio desde otra dimensión: más expansiva, más envolvente y con una fuerza colectiva que multiplica matices y texturas.

El resultado es una puesta en escena cercana y festiva que transita por pasodobles, valses, jotas o melodías evocadoras, conectando tradición y contemporaneidad.

La UIM La Esmeralda d’Almassora: tradición y excelencia

En esta ocasión, Fetén Fetén estará acompañado por la UIM La Esmeralda d'Almassora, entidad dedicada a la práctica, divulgación y promoción de la música.

Su Banda Sinfónica, integrada por alrededor de un centenar de miembros, está dirigida por Víctor Alapont desde julio de 2005.

En los últimos años, la formación ha actuado en espacios de referencia como el Palau de les Arts Reina Sofía, el ADDA o el Auditori de Castelló, además de participar en festivales nacionales e internacionales y obtener destacados reconocimientos en certámenes provinciales y autonómicos, así como un segundo premio en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de València en 2009.

La UIM La Esmeralda de Almassora durante uno de sus conciertos en honor a Santa Cecilia. / MEDITERRÁNEO

La sociedad musical también gestiona la Escuela de Danza y Música “Mestre Agut Manrique”, reforzando su compromiso formativo y cultural en Almassora.

La cita se presenta como una oportunidad para disfrutar en Castelló de un espectáculo que combina virtuosismo, humor, raíz popular y energía colectiva. Una mañana dominical para dejarse llevar por la música y comprobar cómo la tradición puede sonar nueva cuando se interpreta desde la imaginación y la complicidad sobre el escenario.