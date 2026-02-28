El festival Morella Negra com la Trufa premia 'Hija de la ira' con el Tuber Melanosporum 2026, un thriller de acción
El jurado del certamen reconoce esta obra por su potente narrativa, que explora códigos de la novela negra contemporánea con una protagonista marcada por un pasado traumático
El festival gastro-literario Morella Negra como la Trufa alcanza el ecuador de su undécima edición con el fallo de su galardón más emblemático: el Premio Tuber Melanosporum 2026. El reconocimiento, creado hace una década para dar visibilidad a nuevas voces del género negro, ha recaído este año en la novela Hija de la ira, firmada por Ana Rojas y Pablo Escribano y editada por editorial NdeNovela.
El jurado ha valorado especialmente la potencia narrativa de esta ópera prima, un thriller de acción que se impuso tras una deliberación especialmente ajustada. Según explica la secretaria del jurado, María José Tena, «aunque ha sido una deliberación muy reñida, la historia nos ha parecido la mejor».
Un thriller de acción con pulso constante
Hija de la ira se adentra en los códigos de la novela negra contemporánea con un ritmo trepidante y una estructura que intensifica la tensión y el misterio.
La protagonista, Oriana, es una joven de origen marroquí marcada por un pasado traumático: fue la primera mujer en ingresar en el Grupo de Operaciones Especiales del Ejército y más tarde pasó por una de las peores cárceles del mundo.
La obra combina elementos clásicos del thriller con una narrativa directa, casi concebida como una crónica de acción continua. Violencia, venganza y entornos criminales articulan una historia que no da tregua al lector y que confirma la apuesta del certamen por nuevas miradas dentro del noir.
'Hija de la ira'
Autores: Ana Rojas y Pablo Escribano
Editorial: NdeNovela
344 páginas; 19,90 euros
Sus autores, Ana Rojas y Pablo Escribano, ejercen como profesores en Cantabria y compaginan la docencia con la escritura, una faceta literaria que ahora recibe un espaldarazo nacional con el Tuber Melanosporum 2026.
Un accésit muy disputado
La igualdad fue la tónica dominante en esta edición. El jurado también ha concedido un accésit a Carapús, de José Mª Mayorga, en reconocimiento a la calidad de la obra. Tal como apunta Tena, «las dos novelas han llegado al final prácticamente empatadas».
El Premio Tuber Melanosporum 2026 partía de una selección previa de más de 60 obras. Los cinco títulos finalistas fueron:
- Hija de la ira, de Ana Rojas y Pablo Escribano
- Carapús, de José María Mayorga
- Cruce de damas, de María Boado
- Les orquídies del mal, de Núria Bacardit
- Soma, de Emilio Díez
Morella Negra consolida su apuesta por el género negro
Con once ediciones a sus espaldas, Morella Negra com la Trufa se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario literario especializado en novela negra en España. El Tuber Melanosporum nació hace diez años con el objetivo de impulsar a nuevos autores y reforzar el vínculo entre literatura y territorio en el singular marco de Morella.
El triunfo de Hija de la ira confirma la vitalidad del thriller español y el creciente interés por historias que combinan acción, identidad y memoria desde perspectivas contemporáneas.
