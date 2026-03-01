40 años del Pub Terra, la gran 'cueva' musical y cultural de Castelló

Cruzar el umbral del número 19 de la calle Ramon Llull de Castelló no es entrar en un bar; es sumergirse en un organismo vivo. Mientras el minimalismo industrial y las franquicias asépticas colonizan el ocio nocturno, el Pub Terra resiste como una anomalía orgánica. Allí, un árbol de siete metros hunde sus raíces en el suelo de la Plana y sus ramas parecen sostener el techo de una «cueva» que ayer cumplió cuatro décadas de pulsión ininterrumpida.

Lo que Toni Bachero y Maribel Ruiz fundaron en 1986 como un proyecto de vida familiar, se ha consolidado hoy, bajo la batuta de sus hijos Álex y Adrián, como la sala de conciertos en activo más antigua de la ciudad. Pero su relevancia no se mide en años, sino en su capacidad para haber sido el útero de la cultura alternativa de Castelló.

El refugio de las mil caras

La identidad del Terra es arquitectónica y sentimental. La chimenea de piedra y las antigüedades traídas de medio mundo por sus fundadores configuran un «tercer espacio» —ese lugar que no es ni el hogar ni el trabajo— donde la jerarquía social se diluye. «Aquí cabe todo el mundo», suelen decir los Bachero, y no es un eslogan: es una realidad sociológica donde el punk de 18 años comparte barra con el empresario que vio nacer el local hace 40 inviernos.

El Pub Terra cumple 40 años: un templo de la música y la cultura de Castelló / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Ese eclecticismo se respira en sus paredes, que funcionan como una galería de arte democrática. Desde el concurso «Foterranea» hasta las exposiciones mensuales de pintura y collage, el Terra ha sido, para muchos artistas locales, el primer escaparate antes de saltar a las instituciones.

Evolución sonora

Si las paredes hablasen, tendrían una banda sonora compleja. En los 90, el humo del local bailaba al ritmo del jazz. Figuras como Ximo Tebar o Jordi Fabregat sentaron las bases de una exigencia técnica que hoy sigue vigente. Sin embargo, la resiliencia del Terra reside en su capacidad de mutar sin perder el alma.

Con el relevo generacional, la sala se abrió a un ecosistema de colectivos independientes que han inyectado sangre nueva al local: el espíritu DIY de Underground Revolution, las vibraciones jamaicanas de Mash Masters o la oscuridad necesaria de Manguales Extreme, por citar algunos ejemplos.

Imagen de la familia Bachero Ruiz en 1986, año de la fundación del Pub Terra. / Cortesía de la familia

Esta red de colaboración ha permitido que el público acuda al Terra no solo por quién toca, sino por la «marca de la casa». Es una fe ciega en la programación: si es en el Terra, merece la pena.

La profesionalización, un acto de rebeldía

Uno de los puntos de inflexión más valientes de la última década ha sido el paso de la gratuidad a la profesionalización del directo. En un país donde la música en vivo a veces se trata como «ruido de fondo» para vender copas, los Bachero apostaron por la cultura de pago. Esta decisión ha permitido traer a Castelló nombres de la talla de Javier Krahe o El Gran Wyoming, garantizando condiciones dignas para los músicos. A esto se suma la soberanía artesanal con el lanzamiento de la «Terra Beer», una cerveza propia que cierra el círculo de una gestión que busca la excelencia en cada detalle, desde el rider técnico hasta el paladar.

2026: Una ampliación para los próximos 40 años

El aniversario no es solo un ejercicio de nostalgia con fotos antiguas y cartelería histórica. La reforma estructural de este año, destinada a ampliar el aforo, es una declaración de guerra al inmovilismo. El Terra no quiere ser un museo de recuerdos; quiere ser una sala de referencia nacional capaz de albergar bandas de mayor formato sin perder la cercanía. El cartel de este cumpleaños —con Toni Porcar, Comboi o la vanguardia de El Gran Puzzle Cózmico- es el reflejo de lo que el local ha sido y será: un refugio donde conviven el rock de raíz y la electrónica más extravagante.

Noticias relacionadas

Cuarenta años después, el Terra sigue demostrando que la cultura no siempre necesita de grandes presupuestos institucionales, sino de raíces profundas, una familia valiente y una ciudad que sigue encontrando en esta cueva su lugar en el mundo.