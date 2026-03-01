De Islandia a Estados Unidos: el viaje musical que propone SONS Castelló esta primavera

La primavera empieza a sonar antes de tiempo en Castelló. El SONS Castelló – Cicle de Músiques Independents desvela los tres nombres que marcarán su nueva temporada y confirma algo que el público habitual del ciclo ya intuía: la coherencia sigue siendo su principal línea editorial. Sin estridencias, sin grandes fuegos artificiales y lejos del ruido de la industria, el proyecto continúa trazando un mapa musical donde la proximidad convive con la exploración sonora internacional.

Tras una edición de invierno que reunió en el Teatre del Raval a Dekker, Emma Pollock y Alondra Bentley, el ciclo mantiene su apuesta por artistas que entienden la canción como territorio de búsqueda más que como producto inmediato. La programación primaveral propone tres conciertos entre abril y mayo que funcionan casi como tres maneras distintas de habitar la intimidad musical contemporánea.

Tres conciertos, tres geografías emocionales

La temporada arrancará el 20 de abril con Inés de Lis, compositora, cantante y guitarrista que inicia una nueva etapa artística tras liderar durante años el proyecto Faneka. Su trabajo en solitario se mueve en ese delicado equilibrio entre lo acústico y lo electrónico, entre la fragilidad confesional y la experimentación suave.

Inés de Lis será la encargada de inaugurar el SONS Castelló de la primavera de 2026. / MEDITERRÁNEO

Sus canciones avanzan con una naturalidad casi doméstica: guitarras cálidas, texturas digitales discretas y una voz que evita el exceso dramático para situarse en un lugar cercano, honesto. Un cancionero que dialoga con el folk contemporáneo y la indietrónica, donde lo artesanal y lo tecnológico dejan de ser opuestos para convertirse en un mismo lenguaje emocional.

El 4 de mayo llegará desde Islandia Ólöf Arnalds, una de las figuras más singulares del panorama musical europeo. Formada como violinista clásica, su propuesta transforma la aparente sencillez en una arquitectura sonora minuciosa. Arnalds trabaja con instrumentos poco habituales —del charango al koto— y construye canciones que parecen susurradas pero contienen una precisión casi invisible.

Su música se sitúa en un territorio fronterizo entre tradición oral, folk experimental y minimalismo emocional. Canta en islandés y en inglés, convirtiendo escenas cotidianas en pequeñas revelaciones compartidas. Admirada por Björk, entiende la canción como un espacio íntimo donde la vulnerabilidad se convierte en forma artística.

El pulso eléctrico de la distancia

La temporada se cerrará el 25 de mayo con el dúo estadounidense Packaging, formado por Daniel Lyon y Daniel “Connor” Birch. Su proyecto nace literalmente de la distancia: un intercambio constante de ideas y grabaciones entre Seattle y Denver que convierte la separación geográfica en método creativo.

El resultado es un sonido construido sobre pulsos repetitivos, capas de sintetizador y una oscuridad accesible que nunca renuncia a la escucha atenta. Su álbum homónimo, publicado en 2025, funciona como un retrato del movimiento contemporáneo: viajes físicos, desconexión digital y la sensación de tránsito permanente que define buena parte de la experiencia moderna.

Packaging propone una música envolvente que oscila entre el impulso corporal y la contemplación, ampliando el espectro sonoro del ciclo hacia terrenos electrónicos sin abandonar su vocación emocional.

Un refugio musical en pequeño formato

El SONS Castelló mantiene intacta su filosofía: conciertos en el Teatre del Raval, apertura de puertas a las 19.30 horas, inicio a las 20.00 y entrada voluntaria. Un modelo que prioriza la cercanía entre artista y público y que ha convertido el ciclo en uno de los espacios más coherentes de la programación cultural local.

En un contexto dominado por la lógica del gran evento, SONS continúa defendiendo otra escala posible para la música en directo: la escucha atenta, la curiosidad y el descubrimiento. No se trata solo de traer nombres internacionales, sino de construir un relato musical continuo donde cada temporada dialoga con la anterior.

La primavera, así, no llega como un simple relevo estacional, sino como una confirmación: Castelló sigue teniendo un lugar donde la música independiente no necesita levantar la voz para hacerse escuchar.