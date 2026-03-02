Un músico que crea su propio premio internacional: Augusta Read Thomas gana el primer MIPCA impulsado por David Moliner

No es habitual que un intérprete en activo impulse un premio internacional que lleve su propio nombre. Mucho menos dentro del ámbito de la música contemporánea. Sin embargo, el percusionista y compositor castellonense David Moliner ha convertido esa singularidad en el punto de partida del Moliner International Percussion Composition Award (MIPCA), cuya primera edición ya tiene ganadora: la compositora estadounidense Augusta Read Thomas.

El certamen nace con una ambición clara: redefinir el lugar de la percusión —y especialmente la marimba— dentro del panorama musical internacional, otorgándole una visibilidad comparable a la de instrumentos históricamente centrales como el piano o el violín.

Un premio internacional nacido desde la iniciativa artística individual

Lejos de ser una iniciativa institucional o académica, el MIPCA surge directamente del impulso creativo y profesional de Moliner, una circunstancia poco frecuente en el circuito musical internacional, donde los grandes premios suelen depender de fundaciones, orquestas o entidades públicas.

El compositor y percusionista castellonense David Moliner. / MEDITERRÁNEO

La respuesta del sector ha sido inmediata: la convocatoria ha recibido 247 obras procedentes de compositores de todo el mundo, reflejando el creciente interés por ampliar el repertorio para percusión.

El premio, dotado con 1.000 euros, fue concedido tras un proceso de evaluación anónima realizado por el propio Moliner, quien valoró las partituras según criterios artísticos, estructurales y técnicos.

Más que un ganador: una plataforma internacional para compositores

Uno de los rasgos distintivos del MIPCA es que no se limita a otorgar un único reconocimiento.

Un total de 48 obras han sido seleccionadas como destacadas, y sus autores recibirán apoyo profesional, visibilidad internacional y oportunidades de difusión. La organización subraya que el objetivo principal del proyecto es promocionar activamente a todos los compositores elegidos y facilitar la circulación de sus obras en contextos profesionales y educativos.

Esta filosofía conecta con la idea fundacional del premio: crear repertorio y comunidad artística, no solo conceder un galardón puntual.

Un nuevo concierto para ampliar el repertorio de percusión

Como parte del reconocimiento, Augusta Read Thomas compondrá un nuevo concierto para percusión solista escrito específicamente para David Moliner, reforzando el diálogo directo entre compositor e intérprete y ampliando el repertorio contemporáneo del instrumento. Al respecto, el castellonense ha afirmado que «Augusta Read Thomas posee una claridad de visión y una profundidad expresiva extraordinarias. Su música abre nuevos caminos artísticos para la percusión y representa exactamente el espíritu de este premio».

Por su parte, la compositora estadounidense ha señalado que está «profundamente honrada, agradecida y emocionada de recibir el Moliner International Percussion Composition Award (MIPCA). Significa mucho para mí, especialmente viniendo de un intérprete y compositor tan excepcional como David Moliner. Ofrezco mis más sinceras felicitaciones a todos los demás finalistas».

Una figura clave de la música contemporánea

Nacida en Nueva York en 1964, Augusta Read Thomas es profesora de composición en la University of Chicago y fue la compositora en residencia más longeva de la Chicago Symphony Orchestra. Su obra, reconocida por su intensidad expresiva y sofisticación estructural, ha sido interpretada por orquestas y ensembles de todo el mundo.

También es miembro de la American Academy of Arts and Letters y ha recibido numerosos encargos internacionales.

De los grandes escenarios al impulso de nuevos compositores

La creación del MIPCA se entiende dentro de la trayectoria internacional de David Moliner, cuya carrera ha contribuido a consolidar la marimba como instrumento solista en auditorios de referencia como la Filarmónica de Berlín, la Elbphilharmonie de Hamburgo o el Musikverein de Viena.

Con este premio, el músico traslada esa experiencia a un nuevo terreno: impulsar directamente la creación musical desde la iniciativa artística individual, conectando interpretación, composición y proyección internacional.