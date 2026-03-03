Alumnos de Burriana inauguran el ciclo 'Tota la Dansa a escena' en el Teatre del Raval de Castelló

El Centre Municipal de les Arts de Burriana ha inaugurado el IV Cicle de Dansa Jove Tota la dansa a Escena, organizado por la Asociación Cultural Terpsícore en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló y la Diputación. Para la ocasión, el Teatre del Raval de la capital de la Plana ha sido testigo del espectáculo Doble traç, protagonizado por los alumnos del centro burrianense.

Para la ocasión, el alumnado de los Talleres Coreográficos, coordinado por Melissa Usina y Juan Mochales, puso en escena un total de nueve piezas coreográficas, gracias al acompañamiento musical de varios alumnos de l’Escola Municipal de Música Pasqual Rubert y los profesores Anna Pitarch, Ana Piquer, Víctor Yusà, Laura Redón e Imma Martínez. Con todo, el elenco de artistas interpretó “Oda a Boccherini”, “Stroll”, “Libertango”, “Zenet”, “Die with smile”, “Ofelia”, “Capricho español” y “Suite Flamenca”

El espectáculo combinó coreografías de danza clásica, danza contemporánea, danza española y flamenco, con el principal objetivo de ofrecer al público una visión completa de las modalidades de danza regladas que existen. Del mismo modo, con esta actuación se pone en valor el trabajo que se realiza en el aula día tras día. Con todo, este ciclo de danza ofrece la oportunidad a quienes se forman en danza de llevar su trabajo a un escenario profesional y comunicarse con el público. Tanto la danza como la música requieren talento y muchas horas de formación y ensayo y el ciclo Tota la Dansa a Escena quiere poner en valor ese esfuerzo.

En palabras del concejal de Cultura, Alejandro Clausell, “participar en este ciclo de danza es una oportunidad para llevar el trabajo del Centre Municipal de les Arts fuera de Burriana y para mostrar la unión de distintas disciplinas artísticas en un escenario como enriquecimiento de la formación del alumnado”. Por su parte, la directora del centro burrianense, Ana Llopis, no ha querido perder la oportunidad de agradecer a todos los artistas participantes, así como al profesorado, “la involucración para hacer posible este espectáculo, en el que ha quedado patente que música y danza son dos artes vivas”.