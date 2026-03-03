La música se cuela en la renta: nueva deducción autonómica de hasta 150 € para instrumentos, partituras y conservatorio

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este martes en Xilxes una medida de gran alcance para el conjunto del tejido cultural valenciano. Las más de 550 sociedades musicales que hay en la Comunitat Valenciana podrán desgravar en el IRPF los gastos derivados de la actividad musical.

Esta decisión, que será aprobada por el Consell en el pleno del próximo viernes, tendrá efecto inmediato y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, lo que permitirá a las familias incluir en su próxima declaración los gastos realizados durante ese ejercicio.

Foto de familia de las autoridades ante la fachada de la Casa de la Música de Xilxes. / Miguel Ángel Sánchez

Esta medida, a la que se comprometió Pérez Llorca en el debate de investidura, permitirá desgravarse hasta 150 euros en gastos "como la compra de instrumentos o partituras, coste en formación y cuotas de escuelas, conservatorios o sociedades musicales”, ha detallado.

El anuncio se ha producido durante la visita institucional del jefe del Consell a la Casa de la Música de Xilxes, donde ha sido recibido por numerosos representantes políticos y sociales. Entre ellos se encontraban el alcalde anfitrión, Ismael Minguet; y la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat, Daniela González, quien ha valorado el anuncio como un hito histórico para el colectivo musical valenciano.

Declaraciones de Pérez Llorca en Xilxes

Única región en España

La Comunitat será la única región de España que va a aplicar esta medida que va a beneficiar a las personas que practican la actividad musical, como una muestra de una administración que cumple sus promesas de seguir bajando impuestos, ha reivindicado.

Estas deducciones podrán utilizarlas a partir de ahora los valencianos con un nivel de renta de hasta 60.000 euros en las declaraciones individuales y 78.000 en las conjuntas.

Durante su intervención, Pérez Llorca ha destacado el profundo arraigo que la música y, especialmente, las bandas tienen en esta comunidad. Ha señalado que constituyen un elemento diferenciador que define el carácter hospitalario, alegre y participativo de la sociedad valenciana. Y ha recordado que las más de 550 bandas distribuidas por el territorio autonómico representan a prácticamente todos los municipios y suponen un ejemplo de tradición, cohesión y compromiso colectivo.

Pérez Llorca, durante su visita este martes a la Casa de la Música de Xilxes. / Miguel Ángel Sánchez

Una medida muy reivindicada

Por su parte, Daniela González ha agradecido públicamente la decisión adoptada y ha asegurado que se trata de una reivindicación que la Federación venía trasladando desde hace dos años. Ha recalcado que actualmente las sociedades musicales están presentes en más del 95% de los municipios de más de 500 habitantes, lo que demuestra su impacto social. Ha subrayado también que muchas de las escuelas de música vinculadas a estas entidades son de carácter privado, por lo que no tienen acceso a becas públicas, circunstancia que hacía especialmente necesaria una medida de apoyo como la anunciada.

La presidenta de la Federación ha recordado que la finalidad de las entidades musicales no se limita a la formación artística, sino que también cumplen una función educativa y social fundamental, transmitiendo valores como el esfuerzo, la convivencia y el trabajo en equipo. En este sentido, la posibilidad de desgravar los gastos musicales supone un respaldo directo a miles de familias y un impulso a la sostenibilidad del modelo valenciano de sociedades musicales.