El arte contemporáneo de Castellón se consolida en Madrid con la presencia de Batec en Hybrid Art Fair

La escena artística contemporánea también se escribe desde la periferia. Y, en ese mapa en constante desplazamiento, la galería castellonense Batec vuelve a situarse en uno de los focos más activos del circuito independiente nacional. Del 5 al 8 de marzo, el espacio participa por segunda vez en la Hybrid Art Fair de Madrid, una cita que celebra su décima edición convertida ya en laboratorio de experimentación artística y escaparate para nuevas narrativas visuales.

Tras su paso por la edición anterior —que marcó el desembarco del proyecto en el contexto ferial madrileño— la galería regresa con una propuesta específica ideada para el evento, reafirmando una línea de trabajo que apuesta por procesos colaborativos y formatos pensados para dialogar con el espacio expositivo.

Una habitación convertida en proyecto artístico

La propuesta podrá visitarse en la habitación 115 del Hotel Petit Palace Santa Bárbara, sede habitual de la feria y uno de los rasgos distintivos de Hybrid Art Fair: transformar habitaciones de hotel en espacios de exhibición donde la obra se integra en un entorno íntimo, híbrido y experimental.

"Rintaro", 2025. Emilio Cerezo / GALERÍA BATEC

En esta ocasión, Batec presenta un proyecto desarrollado conjuntamente por los artistas Emilio Cerezo y Murdo Ortiz. Aunque ambos habían colaborado previamente, esta es la primera vez que conciben una propuesta ad hoc diseñada específicamente para el contexto de una feria, un ejercicio que tensiona los límites entre pintura, instalación y experiencia espacial.

La participación supone, además, un paso más en la consolidación del proyecto galerístico castellonense dentro de los circuitos profesionales del arte contemporáneo, reforzando su presencia fuera del ámbito local.

Hybrid Art Fair: diez años de experimentación contemporánea

Desde su creación, Hybrid Art Fair ha apostado por un modelo curatorial centrado en propuestas experimentales, instalaciones site-specific y el diálogo entre disciplinas artísticas. A lo largo de sus diez ediciones, la feria se ha consolidado como punto de encuentro para coleccionistas, artistas y profesionales interesados en prácticas emergentes y discursos contemporáneos alejados de los formatos más convencionales.

'ENERO', 2026. Emilio Cerezo y Murdo Ortiz. / GALERÍA BATEC

El evento abrirá sus puertas el jueves 5 de marzo de 11.00 a 21.00 horas; el viernes 6 de 11.00 a 22.00 horas; el sábado 7 de 11.00 a 21.30 horas; y concluirá el domingo 8 con horario de 11.00 a 20.30 horas.

Emilio Cerezo: síntesis y vibración cromática

Emilio Cerezo (Totana, 1986) es pintor y muralista con una amplia trayectoria internacional. Formado en Bellas Artes en Granada, su lenguaje plástico ha evolucionado desde la figuración hacia una abstracción basada en la síntesis formal, la reducción cromática y el uso de tramas.

Su obra se articula mediante campos de color altamente saturados y estructuras circulares que generan ritmos visuales donde la naturaleza aparece filtrada por procesos de abstracción. La gestualidad y la construcción de planos producen juegos perceptivos que invitan a una lectura dinámica del espacio pictórico.

Ha participado en eventos de pintura mural en países como España, Francia, Italia, Alemania, Kosovo, Suiza, Estados Unidos y Brasil, y ha expuesto en ciudades como Granada, Murcia, Barcelona, Madrid, Bilbao, Turín, Berlín, Miami o Tokio.

Murdo Ortiz: máscaras contemporáneas y antropología visual

Murdo Ortiz (Osuna, 1985), pintor y muralista, se licenció y doctoró en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Entre 2016 y 2024 ejerció como docente en la Escuela Universitaria de Osuna y en la Universidad de Sevilla.

Su trabajo aborda el papel simbólico de los superhéroes en la contemporaneidad, la condición humana y la presencia de monstruos y máscaras como metáforas sociales. Frente a la aceleración y el estrés contemporáneos, su imaginario dialoga con estéticas vinculadas a culturas primitivas, proponiendo una reflexión sobre los mecanismos sociales y antropológicos que atraviesan la vida actual.

'Biturbo quiere ser mártir', 2025. Murdo Ortiz. / GALERÍA BATEC

Ha desarrollado residencias artísticas internacionales como AlRaso en el Valle de Lecrín, proyectos de cooperación en Ramallah (Palestina) o iniciativas en Eslovenia como Void Projects, La Casa Cuadrada y Art Circle, además de exponer en museos, galerías y ferias de Europa, Asia y Estados Unidos.

Castelló en el circuito internacional

La presencia de Batec en Hybrid Art Fair confirma la progresiva internacionalización de iniciativas culturales surgidas desde Castelló, capaces de dialogar con contextos artísticos globales sin renunciar a una identidad propia.

Más que una participación puntual, el regreso a Madrid evidencia continuidad: una estrategia sostenida que entiende la feria no solo como escaparate comercial, sino como espacio de investigación artística y posicionamiento cultural. En un ecosistema donde la visibilidad resulta decisiva, proyectos como este consolidan nuevas conexiones entre territorios, artistas y públicos, ampliando el alcance de la creación contemporánea castellonense más allá de sus límites geográficos.