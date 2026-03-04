El 'nuevo Yo-Yo Ma' toca en Castelló: así será el concierto más esperado de la temporada clásica

La música clásica también vive de relatos. Y algunos conciertos llegan ya envueltos en una narrativa irresistible antes incluso de sonar la primera nota. El que ofrecerá la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) este 6 de marzo en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló pertenece a esa categoría: un debut doble, una obra icónica del repertorio y un solista al que la crítica internacional no ha dudado en llamar «el nuevo Yo-Yo Ma».

Sobre el escenario coincidirán el director Dima Slobodeniouk y el violonchelista madrileño Pablo Ferrández, protagonistas de un programa que tiene como eje emocional el Concierto para violonchelo de Edward Elgar, una de las partituras más íntimas y conmovedoras jamás escritas para el instrumento.

El fenómeno que ha conquistado al circuito internacional

Pablo Ferrández (Madrid, 1991) ya no es una promesa: es una realidad consolidada del panorama musical europeo. Ganador de premios internacionales y artista exclusivo del sello Sony Classical, el violonchelista español se ha convertido en uno de los intérpretes más solicitados de su generación, actuando con formaciones como la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta Nacional de Francia o la Filarmónica de la Scala.

Su ascenso ha sido tan rápido como sólido. La Pittsburgh Symphony lo presentó directamente como «el próximo Yo-Yo Ma», una etiqueta que resume tanto su virtuosismo técnico como su capacidad comunicativa sobre el escenario.

No es una comparación menor. El referente franco-estadounidense redefinió la relación entre el gran público y el violonchelo, y Ferrández parece recorrer un camino similar: intensidad emocional, sonido expansivo y una musicalidad que prioriza la expresión por encima del exhibicionismo.

La violinista Anne-Sophie Mutter —con quien ha compartido escenario— lo definió con precisión: «gran sonido, vibrato refinado, técnica perfecta y un músico auténtico». Una descripción que explica por qué su interpretación del concierto de Elgar ha recibido elogios unánimes en auditorios de todo el mundo.

Elgar: una despedida convertida en obra maestra

El Concierto para violonchelo nació tras la Primera Guerra Mundial y respira un aire crepuscular. Lejos del virtuosismo brillante del romanticismo tardío, Edward Elgar escribió una obra introspectiva, casi confesional, marcada por la melancolía y la fragilidad emocional.

La partitura se convirtió en mito gracias a Jacqueline du Pré en los años 60 y desde entonces funciona como una prueba definitiva para cualquier gran chelista. Interpretarla implica algo más que dominar la técnica: exige narrar una despedida.

Ahí reside el atractivo del concierto de Castelló: escuchar cómo una nueva generación dialoga con una obra profundamente ligada a la memoria del siglo XX.

Una batuta entre Rusia y Finlandia

Al frente de la OCV debutará también Dima Slobodeniouk, uno de los directores más respetados del circuito internacional actual. Nacido en Moscú y formado musicalmente en Finlandia, su estilo combina la tradición sonora rusa con la claridad estructural nórdica, una síntesis que lo ha situado entre las batutas más interesantes de su generación.

Ha trabajado con orquestas como la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Boston o el Concertgebouw de Ámsterdam y fue durante casi una década director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia, etapa en la que consolidó su prestigio internacional.

Dima Slobodeniouk debuta al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana con dos conciertos en València y Castelló. / MEDITERRÁNEO

No es casual que el programa incluya música de Jean Sibelius, compositor central en su trayectoria artística y auténtico símbolo cultural finlandés. La velada se completará con la Primera sinfonía y el evocador poema sinfónico El cisne de Tuonela, dos obras donde paisaje y emoción se funden en una misma respiración sonora.

Un concierto que marca un doble debut

La cita tiene además un carácter especial dentro del ciclo Les Arts és Simfònic:

Ferrández actúa por primera vez con la Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Slobodeniouk debuta igualmente al frente de la formación titular de Les Arts.

El concierto de Elgar se incorpora por primera vez al repertorio de la orquesta.

Tres estrenos simultáneos que convierten la velada en algo más que una parada de temporada: una presentación mutua entre músicos, repertorio y público.

Clásica sin distancia

La llegada de figuras internacionales a Castelló confirma una tendencia creciente: la descentralización de los grandes circuitos sinfónicos. Auditorios fuera de las capitales tradicionales empiezan a acoger proyectos que hace apenas una década parecían reservados a grandes plazas europeas.

Y quizá ahí esté la verdadera clave del concierto: escuchar en directo a un músico que está definiendo el presente del violonchelo mundial antes de que la etiqueta de estrella resulte definitiva. Porque, como demuestra la historia de la música, los relevos generacionales no se anuncian: simplemente suceden sobre el escenario.