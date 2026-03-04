The Silencers aterrizan en Castelló: una leyenda del pop-rock escocés llega a La Bohemia

El calendario musical de Castelló suma una cita singular para quienes crecieron —o descubrieron después— el sonido melódico del rock británico de finales del siglo XX. The Silencers, banda escocesa de culto formada en 1986, actuará este 6 de marzo en La Bohemia, dentro de una gira europea que incluye solo unas pocas paradas en España.

El concierto supone una oportunidad poco habitual de ver en formato cercano a un grupo que ha construido una trayectoria sostenida durante casi cuatro décadas, lejos del ruido mediático pero con una base de seguidores fieles en Europa y especialmente en nuestro país.

The Silencers, en una foto de 1996. / Matthew Sowerby

Una banda de culto que sobrevivió a las modas

Fundados por Jimme O’Neill y el guitarrista Cha Burns, los orígenes de The Silencers se sitúan en el Londres musical de mediados de los ochenta, aunque su identidad sonora siempre ha estado profundamente vinculada a Escocia. Desde sus primeros trabajos, el grupo desarrolló una personalidad propia basada en la combinación de:

pop-rock melódico

sensibilidad post-punk

influencias folk y celtas tradicionales

Ese equilibrio entre épica emocional y cercanía melódica les valió comparaciones habituales con bandas como Simple Minds o Big Country, especialmente tras el éxito internacional de su primer sencillo, Painted Moon.

'A Letter From St. Paul' (1987) supuso el primer gran trabajo discográfico de la banda escocesa The Silencers. / MEDITERRÁNEO

Discos como A Letter From St. Paul (1987) o A Blues for Buddha (1988) consolidaron un estilo reconocible que convirtió al grupo en un fenómeno sólido en Europa durante finales de los ochenta y principios de los noventa, etapa en la que llegaron a obtener discos de oro y girar junto a grandes nombres del rock británico.

Del pasado al presente: una gira que mira hacia sus raíces

Lejos de convertirse en una banda nostálgica, The Silencers continúan activos. Su álbum más reciente, Silent Highway (2023), recupera el espíritu compositivo que definió sus inicios y sirve como eje de la actual gira europea 2025-2026, con conciertos en Estados Unidos y varias ciudades europeas antes de su paso por España.

En directo, la banda mantiene una propuesta basada en la emoción y la narrativa musical más que en el espectáculo grandilocuente: guitarras abiertas, melodías reconocibles y canciones pensadas para ser compartidas colectivamente. Un repertorio que combina clásicos como Bulletproof Heart o Painted Moon con material reciente.

A principios de los 90 llegaron a obtener discos de oro y girar junto a grandes nombres del rock británico. / MEDITERRÁNEO

Castelló, parada íntima dentro de una gira internacional

El concierto en La Bohemia adquiere un valor añadido precisamente por su escala. Frente a auditorios o grandes salas europeas, el espacio castellonense permitirá una experiencia cercana con una formación acostumbrada a escenarios mucho mayores.

España sigue siendo uno de los territorios donde el grupo conserva mayor conexión con el público, motivo por el cual la gira incluye únicamente cuatro fechas nacionales: Barcelona, Castelló, Alicante y Murcia.

Para la escena local, la cita refuerza además el papel de las salas independientes como puntos clave para atraer artistas internacionales fuera de los grandes circuitos urbanos.

Una música que envejece sin prisa

Parte del atractivo de The Silencers reside en su resistencia al paso del tiempo. Sus canciones, construidas desde la emoción más que desde la tendencia, siguen funcionando décadas después porque apelan a un territorio reconocible: la nostalgia luminosa del pop europeo y la tradición narrativa del folk escocés.

Quienes acudan encontrarán menos un ejercicio de revival que una banda plenamente activa, capaz de reinterpretar su legado desde la madurez artística.

Por qué puede ser uno de los conciertos de la temporada

En un contexto musical dominado por giras masivas y algoritmos, propuestas como la de The Silencers recuerdan el valor del directo como experiencia cercana. Una oportunidad para redescubrir una banda que nunca dejó de escribir canciones y que sigue encontrando nuevos oyentes sin renunciar a su identidad.

El 6 de marzo, Castelló tendrá la ocasión de comprobarlo a pocos metros del escenario.