Agustín Martínez, de Carmen Mola, llega a Nules: 6 claves para descubrir al maestro del 'thriller' que cierra Castelló Negre 2026

El Festival Castelló Negre 2026 baja el telón con una visita que conecta literatura, televisión y uno de los mayores fenómenos editoriales recientes. El escritor y guionista Agustín Martínez participará este viernes 6 de marzo, a las 20.00 horas, en el club de lectura Cosas & Musas de Nules, centrado en su novela El esplendor.

La cita tendrá lugar en la Biblioteca Municipal José Vte. Felip Monlleó y supone el cierre de la presente edición del certamen noir castellonense. Pero ¿quién es realmente el autor que llega a Nules? Más allá del éxito mediático, su trayectoria esconde varias claves que explican por qué se ha convertido en una figura central del thriller español actual.

Estas son 6 cosas que quizá no sabías de Agustín Martínez —y que ayudan a entender por qué su visita es una oportunidad especial para lectores y curiosos del género negro.

Agustín Martínez protagoniza el último acto del Festival Castelló Negre 2026 este 6 de marzo en Nules. / Toni Galan

1. Antes que novelista, fue arquitecto de series de televisión

Mucho antes de conquistar las librerías, Martínez ya dominaba el suspense desde la pantalla. Formado en Imagen y Sonido en la Universidad Complutense, comenzó escribiendo guiones televisivos a finales de los noventa.

Participó en series populares y proyectos clave del audiovisual español, aprendiendo a construir tensión narrativa, manejar múltiples personajes y mantener al espectador —o lector— atrapado capítulo tras capítulo. Esa base explica el ritmo ágil y visual que caracteriza sus novelas.

2. Su primera novela nació de un «no»

Monteperdido, su debut literario en 2015, no estaba pensada como libro. Era originalmente un guion televisivo rechazado por varias cadenas.

Lejos de abandonar la historia, decidió transformarla en novela. El resultado fue un éxito internacional traducido a más de diez idiomas y el inicio de su carrera como escritor. Paradójicamente, aquella historia terminó regresando a la televisión años después convertida en la serie La Caza.

3. Es uno de los tres autores detrás del fenómeno Carmen Mola

Durante años, nadie sabía quién se escondía tras el nombre de Carmen Mola, autora superventas de novela negra. El misterio terminó en 2021 cuando se reveló que el seudónimo pertenecía a tres guionistas: Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero.

Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, el trío de escritores detrás de Carmen Mola, tras su visita a la redacción de 'Mediterráneo' en 2022. / Manolo Nebot

El trío ganó el Premio Planeta con La Bestia y revolucionó la idea tradicional de autoría literaria, aplicando un método propio de las salas de guion televisivas: escritura colectiva, revisión constante y una única voz final.

4. Sus historias convierten los lugares en personajes

Uno de los sellos más reconocibles del autor es la importancia del paisaje. Los Pirineos en Monteperdido, el desierto almeriense en La mala hierba o la isla británica de Alderney en El esplendor funcionan como algo más que escenarios: condicionan el comportamiento humano.

En sus novelas, el territorio crea atmósferas opresivas donde los secretos emergen y las comunidades se fracturan.

5. El esplendor, la novela que llega al club de lectura, es su obra más ambiciosa

Publicada en 2025, El esplendor marca un giro hacia un thriller más psicológico y complejo. La historia sigue a una pareja atrapada en un misterio que conecta el lujo contemporáneo con un pasado oscuro vinculado a la Segunda Guerra Mundial.

La novela abandona parcialmente el esquema policial clásico para explorar temas recurrentes en su obra: la identidad, la ambición y la idea de que el pasado siempre termina regresando.

'El esplendor' Autor: Agustín Martínez Editorial: Planeta 416 páginas; 21,90 euros

6. Escribe pensando en el lector como cómplice

Martínez suele explicar que su objetivo no es solo narrar una historia, sino generar una «pulsión» que obligue a seguir leyendo. Su experiencia como guionista le ha enseñado que cada escena debe empujar hacia la siguiente.

El resultado es un tipo de thriller que combina entretenimiento y reflexión psicológica, capaz de atraer tanto a lectores habituales del género como a quienes buscan historias más densas y atmosféricas.

Una cita que cierra Castelló Negre

La sesión del club de lectura Cosas & Musas supone la última actividad del Festival Castelló Negre 2026, consolidado como uno de los encuentros dedicados al noir más activos del territorio.

El encuentro permitirá conversar con el autor sobre su proceso creativo, el salto entre televisión y literatura y los secretos detrás de El esplendor, en un formato cercano que convierte la lectura en diálogo directo.

Una oportunidad perfecta para descubrir —o redescubrir— a uno de los nombres clave del thriller español contemporáneo justo cuando el festival apaga sus luces… y deja abiertas muchas preguntas propias del mejor género negro.