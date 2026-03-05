El Vilafafest consolida la seua trajectòria amb una tercera edició dedicada a 'la pedra feta art'
Vilafamés celebrarà el pròxim 21 de març la tercera edició del seu festival
Vilafamés celebrarà el pròxim 21 de març la tercera edició del Vilafafest, una iniciativa cultural que en només tres anys s’ha consolidat com una de les propostes més singulars del territori i que en la seua última edició va obtindre la distinció a millor iniciativa de promoció cultural.
El festival va nàixer el 2024 com una resposta cultural i cívica davant el risc d’implantació de macroplantes fotovoltaiques al terme municipal i al seu entorn. Amb el lema “contra l’especulació energètica”, la primera edició va situar la cultura com a altaveu de defensa del territori, dels mitjans de vida tradicionals i del paisatge. Eixe mateix any, Vilafamés va aconseguir modificar el PGOU per impedir la implantació de macroplantes al terme municipal, una iniciativa pionera que va demostrar la capacitat de la cultura per generar consciència i impulsar decisions de futur.
La segona edició, sota el lema “per una ruralitat digna”, va posar el focus en el valor de la vida rural contemporània i en la necessitat de trencar estereotips, reivindicant els pobles com a espais vius, amb identitat i capacitat de projecció.
Esther, Jazzwoman, Andreu Valor, Tito Pontet i La Kinky Band protagonitzen el Vilafafest 2026 a Vilafamés
En 2026, el festival evoluciona amb el lema “la pedra feta art”, una mirada que situa l’art —en totes les seues formes i expressions— com a eix identitari de Vilafamés. El MACVAC i la trajectòria cultural del municipi reforcen un relat on patrimoni, creació artística i paisatge conviuen i es projecten com a motor turístic i cultural. En este context, Vilafamés manté al llarg de tot l’any una programació contínua d’esdeveniments culturals i esportius, amb expressions artístiques en directe com música, teatre, exposicions pictòriques i de fotografia, així com activitats esportives com curses ciclistes, proves d’atletisme o competicions de motor, moltes d’elles emparades per les corresponents federacions. Este calendari constant reforça la idea d’un municipi actiu on cultura, esport i territori formen part d’una mateixa identitat.
La tercera edició comptarà amb un cartell de primer nivell amb artistes com Tito Pontet, Esther, Andreu Valor, JazzWoman i La Kinky Band, que actuaran a la plaça de la Tanca en una jornada amb entrada gratuïta i oberta a tots els públics.
El festival està impulsat per l’Ajuntament de Vilafamés de la mà de la productora Metrònom, empresa referent en l’organització d’esdeveniments culturals i artístics, una aliança que garanteix qualitat tècnica, coherència de projecte i projecció exterior.
Suport extern
El creixement del Vilafafest també es reflecteix en la consolidació de suports externs. Empreses com Facsa o Globeenergy, que ja van participar com a patrocinadores en l’edició anterior, han renovat la seua confiança en el projecte. Són companyies arrelades al territori i compromeses amb la proximitat, que han trobat en el Vilafafest una iniciativa alineada amb la seua manera d’entendre el desenvolupament i la vinculació amb l’entorn.
Amb esta tercera edició, el Vilafafest continua avançant com un projecte cultural amb relat propi, capaç d’unir territori, identitat i creació artística, i de projectar Vilafamés com un espai on la cultura és part essencial del present i del futur del municipi.
