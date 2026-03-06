ARCO 2026: el IVAM adquiere obras de Laura Palau y Lara Ordóñez, impulsando el arte de Castellón

La feria ARCO de Madrid vuelve a funcionar como un gran termómetro del arte contemporáneo. Y también como un mapa de sus tendencias. En la 45ª edición del certamen, las primeras jornadas profesionales ya han dejado un dato significativo: el fuerte protagonismo de las mujeres artistas y la presencia cada vez más consolidada de creadores vinculados a territorios periféricos como Castellón.

En este contexto, el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) ha realizado una de las adquisiciones institucionales más destacadas de la feria. El museo valenciano ha invertido 555.000 euros en la compra de una treintena de obras de 23 artistas, de las cuales 19 corresponden a mujeres, reforzando así una línea de colección centrada en la revisión del relato histórico del arte contemporáneo.

'El Consultor de los Bordados n.567' (2025), es la obra de Lara Ordóñez que ha adquirido el IVAM. / MEDITERRÁNEO

Entre los nombres incorporados aparecen dos creadoras vinculadas directamente con la provincia de Castellón: Laura Palau, natural de Benlloc, y Lara Ordóñez, nacida en Castelló. Su entrada en los fondos del IVAM no solo reconoce trayectorias individuales en pleno crecimiento, sino que también refleja el momento especialmente fértil que vive el arte contemporáneo surgido de la provincia.

Castellón entra en la colección del IVAM

Las adquisiciones realizadas por el IVAM en ARCO combinan referentes históricos del arte español con nuevas generaciones de artistas. Entre los nombres que se suman a la colección figuran creadoras y creadores como Lola Bosshard, Ana Peters, Esther Boix i Pons, Patricia Gadea, Isabel Villar, Elena Blasco, Eva Lootz o Francis (Pitti) Bartolozzi Sánchez, junto a artistas contemporáneos como Luciana Novo, Sandra Monterroso, Ana Teresa Barboza, Marinella Senatore, Tania Candiani o Marina González Guerreiro.

En ese mismo grupo aparecen varios artistas vinculados a la Comunitat Valenciana como las ya mencionadas Laura Palau y Lara Ordóñez, además de Alex Francés, Javier Garcerá e Inma Femenía.

La presencia de Palau y Ordóñez resulta especialmente significativa porque subraya la visibilidad creciente del talento artístico castellonense, y en particular de las mujeres artistas que han desarrollado su carrera en los últimos años desde la provincia.

Un mercado institucional muy activo en ARCO 2026

Las compras del IVAM se suman a las realizadas por diferentes instituciones públicas y privadas durante los primeros días de la feria.

El Ministerio de Cultura y el Museo Reina Sofía han destinado 402.760 euros a la adquisición de 17 obras de 14 artistas, nueve de ellas mujeres, entre las que figuran nombres como Annette Messager, Claudia Andujar, La Ribot, Ester Chacón, Kapwani Kiwanga o Ana Laura Aláez.

También la Fundación ARCO ha ampliado su colección con siete nuevas piezas de artistas como Abraham Cruzvillegas, Katinka Bock, Janis Rafa o Lia D Castro, adquiridas gracias a los fondos recaudados en la tradicional cena de la fundación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha comprado cuatro obras por más de 71.000 euros destinadas al Museo de Arte Contemporáneo de la capital, mientras que la Junta de Andalucía ha invertido 145.134 euros en once piezas que pasarán a formar parte de los fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y del C3A de Córdoba.

Mujeres artistas y nuevas generaciones

Las cifras de compras institucionales confirman una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años en ARCO: el creciente peso de las mujeres artistas en las colecciones públicas.

En el caso del IVAM, casi dos tercios de las obras adquiridas corresponden a creadoras. Una apuesta que conecta con las políticas de revisión histórica impulsadas por numerosos museos europeos y que busca corregir décadas de invisibilidad en el relato del arte contemporáneo.

La entrada de artistas como Laura Palau y Lara Ordóñez en la colección del museo valenciano se inscribe precisamente en ese contexto: el reconocimiento a una generación de creadoras que trabajan desde territorios fuera de los grandes centros artísticos pero con una proyección cada vez más sólida.

ARCO, escaparate y barómetro del arte contemporáneo

Las adquisiciones institucionales son uno de los indicadores más observados en cada edición de ARCO. No solo reflejan el pulso del mercado, sino también las líneas curatoriales que marcarán el futuro de las colecciones públicas.

En la edición de 2026, la feria vuelve a evidenciar tres tendencias claras: la consolidación de las mujeres artistas, la atención a discursos contemporáneos diversos y la apertura a escenas locales emergentes.

Un escenario en el que el arte surgido de Castellón empieza a encontrar cada vez más espacio en museos y colecciones de referencia. Y donde nombres como Laura Palau o Lara Ordóñez confirman que el mapa del arte contemporáneo también se dibuja desde la provincia.