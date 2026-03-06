Así volverá a llenarse de rock un pequeño pueblo del interior de Castellón este verano

Cada verano, durante unos días, el sonido de las guitarras eléctricas rompe la calma de uno de los paisajes más tranquilos del interior de Castellón. En Argelita, un pequeño municipio enclavado en la comarca del Alto Mijares, la música punk y el rock vuelven a abrirse paso entre montañas con una nueva edición del Millarts Rock Fest.

El festival celebrará su tercera edición los días 24, 25 y 26 de julio, y ya ha comenzado a desvelar los primeros nombres de un cartel que combina bandas consolidadas del panorama nacional con proyectos emergentes y formaciones surgidas en la provincia.

Entre los artistas confirmados destaca Reincidentes, una de las bandas más emblemáticas del punk-rock estatal, con más de tres décadas de trayectoria sobre los escenarios y un repertorio que forma parte de la historia reciente del género en España.

Un cartel que mezcla bandas consolidadas y talento local

Junto a Reincidentes, el festival ha anunciado también a Linaje, banda navarra que recoge la esencia del rock urbano; Nube Naranja, grupo castellonense creado en 2023 que fusiona influencias de la new pop wave; Akra, con su propuesta de punk performativo; Azekias, con un sonido marcado por el rock más directo; y Els Intensos, formación joven que reivindica la energía del rock and roll.

Nube Naranja será uno de los grupos castellonenses presentes en la cita. / MEDITERRÁNEO

La organización explica que el objetivo es equilibrar la presencia de artistas consolidados con la visibilidad de proyectos surgidos en la provincia, convirtiendo el festival en una plataforma para el talento local.

«Con el cartel queremos avanzar en la visibilidad y la consolidación del festival entre el público y la crítica especializada. Hemos buscado que sobre el escenario del Millarts Rock Fest actúen tanto bandas consolidadas con renombre como grupos de Castellón y del ámbito local, para quienes el festival pueda ser un escaparate y una experiencia que les genere más oportunidades», señalan desde la organización. Además, adelantan que todavía quedan tres nombres «muy potentes» por anunciar, que terminarán de completar la propuesta artística de esta tercera edición.

Entradas ya a la venta desde 15 euros

Coincidiendo con el anuncio del primer avance del cartel, el festival ha puesto ya a la venta los abonos para los tres días de conciertos.

Las entradas se pueden adquirir a través de entradascastellon.com, con un precio inicial de 15 euros más gastos de gestión, una oferta promocional disponible por tiempo limitado.

La programación de este año amplía la propuesta musical con más conciertos y más horas de directo, reforzando la apuesta por convertir Argelita en un escenario de referencia para el punk-rock en el interior de la provincia.

Punk-rock contra la despoblación

El Millarts Rock Fest forma parte del proyecto cultural Millarts, una iniciativa nacida en 2018 que apuesta por acercar la cultura contemporánea al mundo rural.

En un territorio especialmente afectado por el fenómeno de la despoblación, como es la comarca del Alto Mijares, el festival reivindica el acceso a la cultura como herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y dinamización del territorio.

El Millarts Rock Fest está organizado por la promotora castellonense Produccions Metrònom S.L. y por el Ayuntamiento de Argelita, con la colaboración de la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana, Mediterranew Musix y el Institut Valencià de Cultura.