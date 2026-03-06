Málaga despliega su alfombra roja para la primera de muchas noches

La vigésimo novena edición del Festival de Málaga arrancó con una velada cargada de glamour, emociones a flor de piel y algunas sorpresas que demostraron una vez más por qué este evento es uno de los más esperados del año. La alfombra roja fue el escenario perfecto para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición, donde cine, música y redes sociales se entrelazaron.

Carmen Maura irrumpió en la alfombra roja con una elegancia natural que no pasó desapercibida. Su presencia en la apertura del evento fue el primer destello de lo que sería una noche llena de talento y estilo. Junto a ella, la directora del filme que presentaba, la inaugural 'Calle Málaga', Maryam Touzani, y el elenco de la película aportaron un toque único a la velada, al rendir homenaje a sus raíces marroquíes con un imponente caftán que deslumbró a todos los presentes.

La encargada de presentar la gala fue Kira Miró, quien se convirtió en el centro de atención con un atuendo blanco impecable. Pero la verdadera emoción llegó cuando Salva Reina, actor malagueño y ganador de un Goya (y pareja de Miró), pisó la alfombra roja. Su orgullo por su ciudad natal se reflejó en cada paso que daba, reafirmando que Málaga es, sin duda, el hogar de muchos de los grandes talentos del cine español: "Estar aquí siempre es bien".

También estuvo presente la escritora Rosa Montero, miembro del jurado de este año, quien no ocultó su fascinación por el despliegue de estrellas que adornaron la alfombra. El actor Álvaro Cervantes, quien recientemente ganó un Goya por 'Sorda', tampoco escapó a los gritos y aclamaciones de sus seguidores, que celebraban con él su Goya: “Estoy flipando aún, sigo aterrizando”

La celebración fue un torbellino de sorpresas, como la inesperada aparición de los ganadores del Benidorm Fest, quienes también pisaron la alfombra roja para compartir su alegría con el público. Misho Amoli, el youtuber de renombre, desató un verdadero furor entre sus seguidores, demostrando que el alcance de las redes sociales ha llegado para quedarse en todos los rincones del entretenimiento.

Como era de esperar, los gritos y los vítores no tardaron en hacer acto de presencia, y no solo por la llegada de los cineastas y actores. ¡Viene un influencer! Los asistentes sabían muy bien a quién esperaban, y Lola Lolita, siempre fiel a su estilo irreverente, no decepcionó. La influencer provocó una auténtica locura en la pasarela, mostrando que las redes sociales también tienen un espacio privilegiado en la alfombra roja. Pero ella no fue la única en captar toda la atención. La noche estuvo llena de rostros populares, no solo del cine, sino también de la televisión y las redes sociales.

Las finalistas de Operación Triunfo Olivia y Claudia Arenas, desataron también la locura y los gritos más sonoros de la noche: “Es nuestra primera alfombra y es increíble este público”, afirmaban.

La puntualidad, por otro lado, no fue el fuerte de todos los asistentes. Algunos, como el actor Secun de la Rosa, llegaron corriendo, directamente desde una grabación, para no perderse ni un minuto del evento: "No llego, eh, vengo corriendo", comentó entre risas.

Pero la jornada no estuvo exenta de incidentes, y un evento curioso rompió la calma de la noche: una manifestación de los trabajadores de Aqualia irrumpió en el evento, causando un pequeño caos. Gritos dirigidos al alcalde de la ciudad resonaron en medio de la alfombra.

Sin lugar a dudas, la alfombra roja fue un cóctel de cine, música, influencers y un toque de caos divertido, todo bajo la inconfundible huella de un espíritu festivo que caracteriza a esta cita cinematográfica. Y así arranca la 29 edición del Festival de Málaga.