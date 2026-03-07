'Cowgirl', la película rodada en Castellón, ya tiene fecha de estreno: llegará a los cines en mayo de 2026

La película Cowgirl, rodada en distintos escenarios del interior de la provincia de Castellón, ya tiene fecha oficial de estreno: llegará a los cines el 22 de mayo de la mano de Filmax. La cinta, dirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, se presenta como una comedia romántica rural que combina humor, emoción y un retrato de la vida ligada al paisaje y a la tradición.

El filme está protagonizado por Isabel Rocatti, junto a Carlos Cuevas, Pep Munné y Joaquín Climent, y completa su reparto con Carles Sanjaime, Verónica Andrés y Àngel Fígols, además de la colaboración especial de Mamen García y Amparo Fernández.

Un rodaje entre montañas del interior de Castellón

Cowgirl se rodó en localizaciones naturales del parque natural de La Tinença de Benifassà y en diversas localidades de las comarcas de Els Ports y El Maestrat, territorios que aportan el telón de fondo paisajístico a esta historia marcada por la vida rural.

Isabel Rocatti con la vaca morellana 'Canela', de la familia ganadera Pascual Tena. / MEDITERRÁNEO

Durante el rodaje, el equipo se trasladó a enclaves como Castell de Cabres, Fredes, El Boixar o Canet lo Roig, que durante semanas se convirtieron en un pequeño plató cinematográfico en plena montaña.

La película es una producción de The Fly Hunter, Aguacate & Calabaza Films y Produccions Quart, con la participación de RTVE, À Punt y 3Cat, y con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

De qué trata 'Cowgirl': una historia de segundas oportunidades

La trama gira en torno a Empar, una granjera de más de 60 años que vive sola en una masía y necesita que su vaca Tona se quede preñada para poder mantener su granja.

Tras varios intentos fallidos, pide ayuda a Bernat, propietario de la mayor explotación ganadera de la zona. Cuando finalmente lo consiguen, el veterinario advierte que el embarazo de la vaca es de riesgo, lo que desencadena una situación inesperada en el pueblo.

Cartel de la película 'Cowgirl' rodada en el interior de la provincia de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Con la ayuda de Riqui, un joven recién llegado, Empar se enfrentará a su entorno para proteger la tranquilidad del animal, en una historia que mezcla comedia, drama y afecto por el mundo rural.

Según explican sus directores, la película utiliza este punto de partida para explorar «el complejo universo de relaciones humanas en un pequeño pueblo de montaña y una forma de vida íntimamente ligada a la tierra y la tradición».

Una vaca de Els Ports convertida en estrella de cine

Uno de los elementos más singulares del rodaje fue la participación de una vaca de la comarca de Els Ports que interpretó al personaje de Tona. El animal pertenece a la familia ganadera Pascual Tena y durante el rodaje se convirtió en una auténtica protagonista del proyecto.

Durante varias semanas, su rutina habitual cambió para adaptarse al ritmo del set de rodaje y compartir escena con la actriz Isabel Rocatti, en una experiencia que acercó el cine a la vida cotidiana del territorio.

Castellón, escenario de nuevas historias cinematográficas

La producción de Cowgirl vuelve a situar a la provincia de Castellón como escenario cinematográfico gracias a sus paisajes del interior, cada vez más presentes en proyectos audiovisuales.

Con su estreno previsto para mayo de 2026, la película aspira a mostrar en la gran pantalla la singularidad de estos territorios y de las historias que nacen en ellos, en una feel good movie centrada en los vínculos humanos, la naturaleza y las segundas oportunidades.