De Castellón al Prado: Julián Barón explorará la fotografía como herramienta de pensamiento en un taller innovador

La trayectoria internacional del fotógrafo castellonense Julián Barón suma ahora un nuevo hito: impartirá un taller de creación en el Museo Nacional del Prado, uno de los museos más importantes del mundo. La institución madrileña ha incorporado su propuesta al programa educativo Marcos de Mira 2026, una iniciativa centrada en nuevas formas de mediación cultural.

El proyecto diseñado por el artista lleva por título Paisaje. El mundo por dentro y plantea una experiencia que desborda el formato habitual de visita guiada. Durante cerca de tres horas, los participantes recorrerán distintas salas del museo para entrenar la mirada y explorar una idea central: el paisaje no es solo aquello que está ahí fuera, sino también lo que ocurre dentro de quien mira.

Barón ha preparado un banco de imágenes con decenas de recortes procedentes de los cuadros seleccionados para que cada persona construya su propio relato visual. / Julián Barón

La propuesta surgió dentro del proceso de selección que el Prado realiza para este programa educativo. «Contactan con diferentes artistas, les proponen un tema y en mi caso este año tocaba el paisaje», explica a Mediterráneo el propio Barón. Tras presentar su proyecto junto a otros creadores, su propuesta resultó elegida. «Llaman a tres artistas y con unos criterios de evaluación valoran los proyectos que se presentan. Al final lo gané y estuve trabajando en el diseño del taller», matiza.

El Prado como paisaje interior

El planteamiento conceptual del taller dialoga con las teorías del geógrafo Augustin Berque, quien plantea que el paisaje surge en el vínculo entre quien mira y lo mirado. Es, por tanto, una realidad a la vez física y mental.

Desde esa perspectiva, mirar una pintura en el Prado no consiste únicamente en observarla, sino en activar memoria, emociones y experiencia personal. El museo se convierte así en un «paisaje transitable», un espacio donde la contemplación puede transformarse en una forma de pensamiento.

Nube, montaña y entraña

El itinerario diseñado por Barón se articula en torno a tres detonantes perceptivos —nube, montaña y entraña— que funcionan como un corte transversal del paisaje.

«El paisaje era el tema central y pensé en hacer un corte transversal», explica el fotógrafo, docente y agitador visual. «Arriba estaría la nube, en el centro la montaña y debajo el subsuelo, lo que llamé entraña para vincularlo más con lo humano», destaca.

'El vino de la fiesta de San Martín', de Pieter Brueghel el Viejo, es una de las obras que sirven de eje del taller de Julián Barón en el Prado. / pieter brueghel el viejo / Museo Nacional del Prado

El recorrido se construye a partir de tres obras emblemáticas de la colección permanente del museo:

Diego Velázquez , El príncipe Baltasar Carlos a caballo

, El príncipe Baltasar Carlos a caballo Joachim Patinir , Paisaje con San Jerónimo

, Paisaje con San Jerónimo Pieter Brueghel el Viejo, El vino de la fiesta de San Martín

Las paradas en cada una de estas pinturas invitan a aislar fragmentos, observar detalles y distinguir entre ver y mirar.

Del museo al fanzine

Tras el recorrido por las salas del museo, la experiencia continúa en el espacio de creación. Allí cada participante elabora su propio fanzine-paisaje, un pequeño objeto editorial construido a partir de fragmentos visuales de las obras.

Para ello, Barón ha preparado un banco de imágenes con decenas de recortes procedentes de los cuadros seleccionados. «Hay unas cuarenta dobles páginas para que cada participante elija los fragmentos que quiera», asegura. A partir de ese material, cada persona construye su propio relato visual.

En esta bolsa los participantes del taller se llevarán su fanzine creado para la ocasión. / MEDITERRÁNEO

«Luego se montan su propio fanzine, encuentran su historia con esa base y lo intervienen», añade el artista. El resultado es un objeto que prolonga la experiencia del museo y convierte la visita en una narrativa personal.

Un taller que continuará durante todo el año

Aunque el diseño conceptual del proyecto es de Barón, el taller será desarrollado por el equipo de mediación del Prado, con quienes el fotógrafo ha trabajado recientemente en Madrid para preparar su implementación.

«El diseño del taller es mío y ahora las mediadoras del área de educación del Prado se encargarán de ejecutarlo con los distintos grupos», explica. El programa está dirigido especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, uno de los ejes de la mediación cultural del museo.

La actividad se desarrollará entre marzo y junio en las instalaciones del Museo Nacional del Prado y forma parte de las iniciativas impulsadas por la Fundación Endesa dentro del programa Marcos de Mira.

Fotografía como herramienta de pensamiento

Nacido en Castellón en 1978, Julián Barón es fotógrafo, docente e impulsor de proyectos que utilizan la imagen como herramienta crítica. Tras su formación inicial como ingeniero industrial, se integró en el colectivo Blank Paper y dirigió su escuela entre 2008 y 2015.

En los últimos años ha desarrollado talleres y laboratorios de pensamiento visual en los que la fotografía funciona como herramienta de reflexión colectiva. Actualmente es profesor de fotografía en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) y también imparte el taller Contar con imágenes en la Universitat Jaume I.

Su proyecto más reciente es Fotoliber, una escuela on line dedicada a la experimentación narrativa con imágenes.