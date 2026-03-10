Bestialc 2026 de l’Alcora: 14 bandas internacionales y nacionales actuarán el 20 de junio en La Pista Jardín

Mediterráneo adelanta en exclusiva los grupos que formarán parte del Bestialc 2026 de l’Alcora, que se celebrará el próximo 20 de junio en el recinto festivo de La Pista Jardín, consolidando una de las citas musicales más singulares del calendario cultural provincial.

Un cartel internacional con 14 bandas

La organización ya ha confirmado la presencia de formaciones procedentes de distintos puntos del mundo. Desde Estados Unidos llegarán Grössrama, Al Reeves, No Valentine y The Concrete Boys, mientras que Dinamarca estará representada por Hank Robot.

El cartel internacional se completa con The Roves y Ming City Rockers, desde Ucrania; Os Still Hancos, desde Brasil; y Kokotoro, procedente del Congo.

The Roves serán protagonistas en la próxima edición del Bestialc de l'Alcora. / MEDITERRÁNEO

En el ámbito nacional actuarán J. Teixi Band, The Eliam e Ídolos Muertos, junto a la representación provincial formada por Ministerio del Caos, de Llucena, y Paco Roca DJ, de Castellón.

Una selección que reúne 14 bandas de diferentes países, reforzando el carácter genuino del Bestialc y su apuesta por el rock en todas sus vertientes.

Un festival gratuito con identidad propia

El Bestialc alcanza en 2026 su 29ª edición manteniendo intacta su filosofía original: un grupo de amigos organiza cada año un festival de un solo día desde el respeto y la pasión por la música underground, ofreciendo un cartel de alto nivel artístico con entrada completamente gratuita.

El evento ha reforzado en esta edición la presencia internacional sin dejar de lado a las bandas nacionales y a los grupos de la provincia, fiel a su vocación de apoyo al talento local y comarcal.

Eclecticismo musical como sello del festival

A lo largo de casi tres décadas, el Bestialc se ha consolidado como sinónimo de eclecticismo musical. El festival combina estilos que, a priori, podrían parecer distantes, pero que conviven con naturalidad en sus escenarios.

El público podrá disfrutar este año de propuestas de garage, rock, punk, grunge, power pop, rockabilly, rhythm & blues, experimental, hardcore, además de sonidos cercanos al soul, blues con influencias de jazz y gospel.

J. Teixi Band actuará en La Pista Jardín de l'Alcora este mes de junio dentro de la nueva edición del Bestialc. / MEDITERRÁNEO

14 horas de música en dos escenarios

El festival ofrecerá 14 horas de música ininterrumpida distribuidas en dos escenarios ubicados en el jardín del recinto. Según destacan los asistentes habituales, uno de los grandes atractivos del Bestialc es la posibilidad de pasar, tras actuaciones de unos 50 minutos por banda, de un estilo musical a otro completamente distinto.

El público valora especialmente esta diversidad, ya que permite descubrir nuevas propuestas musicales, ampliar horizontes sonoros y vivir una experiencia cultural más rica y variada.

Organización y apoyo institucional

La organización del Bestialc corre a cargo del colectivo DSK, integrado por Germán Albero, Dani Chiva, Vicky Hernández, Pablo Alfieri y Hugo Vivas, con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de l’Alcora y la Caja Rural de la localidad.

La organización de la cita alcorina ya ha desvelado la fecha de celebración del Bestialc 2026. / MEDITERRÁNEO

Los impulsores del festival reconocen que un evento con tanta diversidad estilística implica una mayor complejidad organizativa, al requerir una cuidadosa selección artística y una logística más elaborada, buscando siempre el equilibrio que satisfaga al conjunto del público.