Una película rumana rodada en Castellón celebra su estreno en Bucarest

Peñíscola ha vuelto a colarse en el foco cinematográfico, pero esta vez con kilómetros de por medio. La película rumana That March, que hace unas semanas vivió su estreno mundial en el castillo de la Ciudad en el Mar, ha celebrado ahora su premier en Bucarest, dentro de la promoción internacional del largometraje en su país de origen.

La cinta, que eligió Peñíscola como uno de sus principales escenarios de rodaje, sigue así su camino con una nueva parada destacada en la capital rumana, donde sus responsables han vuelto a poner en valor tanto la historia del filme como los paisajes que sirvieron de telón de fondo a la producción.

La película 'That March' (título internacional de la película rumana 'Acel Martie') realizó su preestreno en Bucarest. / Mediterráneo

La capital rumana acogió hace unos días este estreno de That March, un largometraje del que el público ya pudo disfrutar previamente en un pase exclusivo celebrado en el castillo de la localidad. Ahora, el equipo de la película se encuentra inmerso en la promoción internacional del filme en Rumanía, con Peñíscola muy presente también en esta nueva etapa.

No es para menos. La localidad castellonense ya se vistió de gala el pasado 21 de febrero con una velada de cine en la que el castillo se transformó en un escenario de gran estreno, con alfombra roja, ambiente de gran cita cinematográfica y la plaza del Faro como punto de encuentro para intérpretes, autoridades y representantes vinculados al proyecto.

Cartel de la película. / Mediterráneo

Aquella premier mundial reunió al equipo de una producción basada en la obra Acel Martie (Aquel Marzo), de la autora Olivia Daianu, y permitió ver de cerca a un reparto con nombres conocidos por el gran público. Entre ellos, Esther Acebo, popular por su papel en La Casa de Papel, que interpreta a Ruana Ruiz; Costas Mandylor, rostro reconocible de la saga Saw, en el papel de Ivan Belov; y Luke Roberts, recordado por interpretar a Ser Arthur Dayne en Juego de Tronos, que encarna a Denis Matei.

Quien sí pudo asistir esta vez (al pase exclusivo de Peñíscola no pudo acudir) fue el popular jugador del Villarreal CF (entre otros muchos equipos), Gica Craioveanu, que en la película interpreta al senador Felipe Morales.

Martínez y Simó, junto a parte del elenco de la película. / Mediterráneo

El elenco lo completan también Madalina Bellariu, en el papel de Anabel Albu, y Eduard Trica, como Vlad Bratu, entre otros intérpretes que forman parte de una producción que ha encontrado en Peñíscola mucho más que una localización: una imagen potente y fácilmente reconocible para acompañar la historia en la gran pantalla.

En la premier celebrada en Bucarest estuvieron presentes como invitados el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y el concejal de Turismo, Ramón Simó, que acompañaron al equipo en una noche que, según destaca el consistorio, refuerza el vínculo entre el cine y el destino turístico.

La película prolonga así una relación que Peñíscola conoce bien. Acostumbrada a convertirse en plató de rodajes y escenario de ficción, la ciudad suma con That March un nuevo capítulo a esa conexión con el audiovisual, primero acogiendo un estreno mundial entre murallas y ahora viajando simbólicamente hasta Bucarest de la mano de una producción que sigue llevando su imagen más allá de sus fronteras.

Porque si en febrero fue Peñíscola la que se vistió de Hollywood, ahora ha sido Bucarest la que ha recibido una película con sello rumano y con el inconfundible paisaje de la Ciudad en el Mar como uno de sus grandes reclamos.