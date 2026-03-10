Singin’ in the Cave anuncia las primeras confirmaciones para su edición de 2026 en la Vall d’Uixó

El ciclo musical Singin’ in the Cave ha anunciado las primeras confirmaciones de su edición de 2026, la undécima consecutiva que se celebrará en el interior de les Coves de Sant Josep, en la Vall d’Uixó. El proyecto volverá a combinar música en directo y patrimonio natural con conciertos acústicos celebrados desde una barca en el río subterráneo navegable más largo de Europa.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 13 de marzo a las 12.00 horas a través de la web oficial de Coves de Sant Josep.

Un ciclo único: música en acústico dentro de una cueva

El Singin’ in the Cave se ha consolidado como una propuesta singular dentro de la oferta cultural y turística de Castellón. El formato incluye una breve visita en barca por las cuevas que culmina con un concierto en puro acústico, sin amplificación artificial, aprovechando únicamente la resonancia natural del espacio.

Anni B Sweet ha sido una de las reconocidas artistas que ya ha desfilado por el singular escenario del Singin' in the Cave. / MEDITERRÁNEO

La experiencia combina paisaje, patrimonio y música en directo, generando una atmósfera sonora marcada por la reverberación natural de la cueva, uno de los rasgos diferenciales del ciclo desde su nacimiento en 2016.

El proyecto responde además a un modelo público-privado que busca reforzar y diversificar la oferta turística de la Vall d’Uixó desde criterios sostenibles e inclusivos.

Programación 2026: presencia internacional y nuevos sonidos

La edición de 2026 contará con una notable presencia internacional, con artistas procedentes de Perú, Chile y Portugal entre las primeras confirmaciones.

Alejandro y María Laura — 12 de abril (40 €)

El dúo peruano formado por Alejandro Rivas y María Laura Bustamante abrirá el ciclo con un concierto acústico caracterizado por la mezcla de indie, pop y ligeros elementos folclóricos. Sus canciones, de carácter íntimo y reflexivo, exploran un naturalismo sonoro que combina romanticismo y mirada contemporánea.

Residentes actualmente en Paiporta, fueron nominados al Latin Grammy en 2025 por el álbum Dos Hemisferios en la categoría de Mejor Álbum Cantautor.

Emilia y Pablo — 26 de abril (40 €)

El dúo chileno afincado en Madrid propone un diálogo musical entre el folclore latinoamericano y el flamenco. Su proyecto defiende el folclore como un lenguaje universal abierto a múltiples influencias, desde el joropo o la chacarera hasta la tradición flamenca.

Tras el lanzamiento de Territorio de Delirio en 2021, su trabajo más reciente, Isla Virtuosa, amplía su identidad sonora hacia nuevos matices musicales que consolidan su posición dentro del nuevo folclore contemporáneo entre España y Latinoamérica.

Carolina Ligeiro & David Antunes — 10 de mayo (35 €)

La cantante portuguesa Carolina Ligeiro, originaria de Coimbra, actuará junto al músico y compositor David Antunes. Su voz comenzó a ganar notoriedad tras su participación en el podcast Canta-me uma História, impulsado por Antunes & The Midnight Band.

En el concierto alternará composiciones propias con fados y clásicos de la música lusófona como Gaivota, Foi Assim o A Rosinha dos Limões.

AnimalPersona — 24 de mayo (40 €)

El ciclo cerrará este primer bloque con AnimalPersona, el nuevo proyecto musical de Carles Chiner tras la etapa de Gener, formación que ya participó en el festival en 2017.

El grupo presentará en formato trío acústico canciones de su nuevo disco Bestiari, un trabajo que combina soul, pop y aires mediterráneos a través de armonías vocales cuidadas y una mirada contemporánea sobre el entorno y la identidad.

Un cartel con sello local

El diseño del cartel de esta edición es obra del artista local Vicent Aragonés ‘Dolçura’, quien plantea una propuesta visual que equilibra el legado icónico del festival con un lenguaje gráfico personal, colorista y alejado de lo convencional, buscando transmitir la singularidad del evento.

Un proyecto cultural consolidado

Singin’ in the Cave es una idea original de la empresa luzazul, responsable de la programación, producción y comunicación del ciclo. Está organizado por Coves de Sant Josep y cuenta con el patrocinio del Ajuntament de la Vall d’Uixó y la colaboración del Institut Valencià de Cultura y Turisme Comunitat Valenciana a través de la marca Mediterranew Musix.

Desde su creación en 2016, el ciclo se ha consolidado como una de las experiencias musicales más singulares del panorama cultural valenciano, uniendo turismo, naturaleza y música en directo en un entorno único.