Descubre por qué Paolo da San Leocadio es clave en la historia del arte en España: la exposición en Castelló

Este domingo 15 de marzo baja el telón en el Museu de Belles Arts de Castelló una exposición excepcional: la primera dedicada en España a Paolo da San Leocadio. Tras meses de actividad —una inauguración que situó el foco en su legado y una jornada académica que revisó su influencia— la muestra entra ahora en su fase final convertida en algo más que una retrospectiva: una oportunidad para comprender por qué su figura resulta decisiva para la historia del arte peninsular.

Lejos de ser un nombre reservado a especialistas, San Leocadio explica uno de los grandes cambios culturales del siglo XV. Estas son cinco claves para acercarse a su obra y entender su verdadera importancia.

1. El artista que trajo el Renacimiento a España

Cuando Paolo da San Leocadio llegó a València en 1472, la pintura española seguía dominada por el gusto hispanoflamenco: figuras rígidas, espiritualidad hierática y una narrativa todavía medieval. Su aparición supuso un giro radical.

El director del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, junto al diputado de Cultura Alejandro Clausell y Nuria Felip, del IVC en Castellón.

El pintor introdujo nuevas ideas procedentes de Italia: perspectiva, naturalismo, volumen corporal y una relación distinta entre espacio y emoción. No fue una influencia gradual, sino un impacto inmediato que transformó la manera de pintar en la Corona de Aragón y, posteriormente, en el resto del territorio.

Su papel como introductor del Renacimiento no es una etiqueta simbólica: marca el inicio de una nueva sensibilidad artística en España.

2. Los ángeles músicos que cambiaron la mirada histórica

Durante siglos, su relevancia permaneció parcialmente olvidada. El punto de inflexión llegó en 2004, cuando la restauración de la bóveda barroca de la Catedral de València reveló los célebres ángeles músicos ocultos bajo capas posteriores.

Aquellas pinturas demostraron la modernidad de su lenguaje y permitieron reescribir la historia artística del periodo. La exposición reproduce estas figuras a gran escala, permitiendo observar detalles invisibles a simple vista: gestos, ritmos compositivos y una humanidad inédita en la pintura española del momento.

El visitante comprende entonces que el Renacimiento no llegó únicamente desde grandes centros cortesanos, sino también desde el Mediterráneo valenciano.

3. Una vida italiana… y profundamente valenciana

Aunque nacido en Reggio nell’Emilia, San Leocadio pasó aproximadamente la mitad de su vida en territorio valenciano. No fue un artista de paso, sino un creador arraigado.

Castelló, Vila-real o Gandía forman parte esencial de su trayectoria, y hoy la Comunitat Valenciana conserva buena parte de su producción conocida. La exposición reúne 14 obras —la mitad del catálogo atribuido al artista— procedentes de instituciones como el Museo del Prado o el Museu Nacional d’Art de Catalunya, algo inédito hasta ahora.

Este contexto permite entenderlo no como un pintor extranjero que influyó desde fuera, sino como un protagonista activo del desarrollo artístico local.

4. Un pintor que todavía se está descubriendo

Uno de los grandes atractivos de la muestra es la presencia de una obra inédita, Lamentación sobre Cristo muerto (h. 1507-1508), recientemente atribuida al artista. La pieza demuestra que el estudio sobre San Leocadio sigue abierto y que su catálogo continúa redefiniéndose.

La exposición no solo muestra obras: también documenta el proceso de investigación que rodea al arte antiguo. Jornadas académicas, análisis técnicos y nuevas atribuciones revelan cómo la historia del arte es un campo vivo, en constante revisión.

5. Ver cómo pintaba un maestro del siglo XV

El carácter divulgativo de la exposición alcanza su punto más pedagógico gracias a la tecnología Multibanda, que permite identificar los trazos iniciales y dibujos ocultos bajo la pintura final mediante el análisis del espectro electromagnético.

El visitante observa el pensamiento del artista capa a capa: correcciones, bocetos y decisiones compositivas. A ello se suma la recreación de un taller pictórico del siglo XV, con utensilios, pigmentos y el proceso completo de construcción de un retablo.

Más que contemplar cuadros, la muestra propone entender cómo se construía una imagen hace quinientos años.

Un final que funciona como comienzo

El cierre de la exposición no supone tanto una despedida como una consolidación. La reunión inédita de obras, la investigación académica impulsada y el enfoque didáctico han contribuido a situar definitivamente a Paolo da San Leocadio en el lugar que le corresponde: el de puente entre dos épocas.

Quien aún no la haya visitado encuentra en estos últimos días una oportunidad singular para descubrir cómo un pintor llegado de Italia transformó, desde València, la historia visual de todo un país. Porque entender a San Leocadio es, en realidad, entender cuándo empezó la modernidad artística en España.