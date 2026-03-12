SanSan Festival 2026 desvela la programación de electrónica y los horarios

El SanSan Festival lo tiene todo listo para animar Benicàssim los días 2, 3 y 4 de abril de 2026. Tras revelar el pasado viernes la potente propuesta que agrupa toda la programación electrónica de esta edición, bautizada como El Santuario, hoy, martes 10 de marzo, da un paso más y desvela los horarios oficiales en los que actuarán todos los DJs.

Esta edición destaca por la fuerte presencia de la electrónica en todos sus espacios. Los fines de fiesta de cada jornada tendrán lugar en el escenario principal, que contará con cierres increíbles: el jueves con la propuesta de Perarnau IV DJ Set ft. Drama AV Set, el viernes con el debut de Hoonine y el sábado con la guinda final de Alizzz en formato DJ Set.

Horrios del jueves 2 de abril / SanSan Festival

Los cierres más esperados

Dentro de la programación, los cierres de cada madrugada contarán con broches de oro de primerísimo nivel en el escenario principal.

El jueves 2 de abril, el colofón del festival correrá a cargo de Perarnau IV DJ Set ft. Drama AV Set. Bajo el alter ego de Drama se esconde la inconfundible Zahara, que desata su lado más pistero y electrónico en un formato audiovisual que promete ser una experiencia hipnótica para el público.

El viernes 3 de abril será el turno de Hoonine, que pisa por primera vez el festival para poner fin a una de las madrugadas más esperadas.

Y el sábado 4, la guinda definitiva del SanSan 2026 la pondrá Alizzz en formato DJ Set. El aclamado artista y productor, arquitecto de algunos de los mayores éxitos del nuevo pop español, será el encargado de inaugurar el festival en la exclusiva pre-party Sunset by SanSan del miércoles, y regresará el sábado al escenario principal para despedir las vacaciones por todo lo alto.

Horarios del viernes 3 de abril / SanSan Festival

Toda la programación de electrónica

El jueves 2 de abril inaugurará la pista con las primeras veces en el festival de Andy Grey y Michael G, acompañados por Oski. El toque de acidez indiscutible lo pondrá Mondo Insonoro, que vuelve con su peculiar apuesta de 100% petardeo patrio para seducir al hater-indie promedio y asegurar una sesión cargada de ironía.

El viernes 3 de abril será una auténtica fiesta. Rocío Saiz, considerada ya la maestra de llaves del festival por haber pisado todos sus escenarios, promete liarla como solo ella sabe. Junto a ella, Cori Matius, una auténtica jefa de la cabina y referente LGTBIQ+ con gran trayectoria internacional. El año pasado una pareja se pidió matrimonio durante su sesión, así que las expectativas están por las nubes.

La noche sumará la energía de Robin Tooth, que vuelve al SanSan tras su éxito en 2023 con una sesión “50% hits, 100% mamarracheo” ideal para no parar de bailar. Completará la jornada Goyo Navfer, un referente de técnica pulida que viajará desde el house hasta el afrohouse más elegante.

El sábado 4 de abril, El Santuario despide el festival por todo lo alto. Tras abrir el oído con Alex Curreya y el debut en el festival de Felix Olivares, la madrugada girará hacia el hard comercial y la esencia makinera.

Dany BPM, uno de los artistas más internacionales del hard dance en España, residente en LOS40 Dance y premio a Mejor Productor de Música Electrónica de España 2026, reventará la pista con sus míticos mixes de clásicos como “Felicità” o “Sarà Perché Ti Amo”.

Después de él, el cierre total será un espectacular B2B a cuatro manos entre John Core, pionero del sonido mákina y hardcore en Castellón, y Qsade, que entregarán una sesión de electrónica totalmente valenciana.