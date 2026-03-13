La cronología de la cancelación del concierto de Morrissey en Valencia: del ruido cerca de su hotel a necesitar un año de recuperación

“Esto es el Oeste, señor. Cuando la leyenda se convierte en hecho, ¡imprima la leyenda!”. Y a eso vamos: la leyenda del Morrissey cancelador de conciertos, del artista que suspende entre un 20 y un 40 por ciento de sus actuaciones cada año, se convirtió en hecho este jueves en Valencia. Apenas unas horas antes de su esperadísimo recital en el Palau de les Arts, con sus cerca de 1.400 entradas vendidas desde el mismo día en el que salieron a la venta, una página web a través de la cual el exlíder de The Smiths se comunica habitualmente con sus fans difundió la noticia de la suspensión.

La cancelación se anunció poco antes del mediodía. El comunicado aseguraba que el concierto previsto para la noche de este jueves no podía celebrarse porque el cantante no había logrado dormir. Según su versión, el ruido nocturno en las inmediaciones del hotel donde se alojaba en el centro histórico de la ciudad le había impedido descansar tras dos días de viaje por carretera desde Italia. “Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico”, señalaba el segundo de los comunicados. “Necesitaré un año para recuperarme”, citaba el tercero.

De Milán a Valencia en coche

La cronología de lo ocurrido, según el entorno del artista, comienza el pasado 9 de marzo en Milán, donde Morrissey ofreció el último concierto antes de su parada valenciana dentro de la gira europea. Desde allí emprendió un viaje en coche que se prolongó durante dos jornadas hasta llegar a la capital valenciana.

El cantante británico llegó a última hora del miércoles y se alojó en un hotel de cinco estrellas situado en la plaza de Manises, en pleno centro histórico de la ciudad. En los mensajes publicados posteriormente por su equipo, el propio Morrissey describió el establecimiento como “un infierno indescriptible” y aseguró que necesitaría “un año para recuperarse”.

Según el relato difundido en la web del artista, esa misma noche no pudo dormir debido al ruido procedente de un supuesto festival cercano, con música techno a gran volumen y anuncios por megafonía. “Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico”, señalaba uno de los comunicados publicados durante la mañana. Otro mensaje insistía en la misma idea: “El concierto programado para esta noche en València se ha visto impedido por falta de sueño. Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar allí debido al ruido. El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible”.

Morrissey suma València a su lista de conciertos cancelados. / EFE/Sebastián Silva

Una noche sin música en la plaza

Sin embargo, la situación descrita por el cantante contrasta con lo ocurrido realmente en el entorno inmediato del hotel. Este periódico se puso en contacto con el único establecimiento hotelero situado en la plaza de Manises, donde no confirmaron si Morrissey estaba alojado allí, pero sí descartaron que hubiera alguna verbena o festival musical en la zona durante la noche del miércoles. De hecho, en la plaza no estaba programado ningún acto musical. La actividad festiva más cercana se concentró en la vecina plaza de la Virgen, uno de los puntos habituales de reunión nocturna durante los días previos a las Fallas, donde sí se congregó gente joven de fiesta.

La escena cambió radicalmente a primera hora de la mañana. Desde las ocho, frente al mismo hotel y en la sede de la Diputación de València -situada también en la plaza de Manises- comenzó a prepararse el acto institucional de recepción a las juntas locales falleras.

Más de 3.000 falleros desde primera hora

La convocatoria reunió a más de 3.000 falleros pertenecientes a más de 600 comisiones de toda la provincia, muchos de ellos acompañados por sus bandas de música. A lo largo de la mañana, el sonido de pasodobles y marchas falleras comenzó a llenar la plaza mientras las comisiones llegaban para participar en el acto organizado por la Diputación. Fue en ese contexto, con la plaza ya convertida en punto de encuentro de centenares de falleros, cuando llegó el anuncio de la suspensión del concierto.

El recital estaba previsto para las 20.30 horas en el Palau de les Arts Reina Sofía y había generado una enorme expectación. Las entradas, con precios que rondaban el centenar de euros en las localidades más económicas, se agotaron en cuestión de minutos cuando salieron a la venta.

Negociaciones y devolución de entradas

Horas después de conocerse la cancelación, la promotora valenciana del concierto difundió un comunicado en el que confirmaba que la suspensión se había producido “debido a circunstancias ajenas al promotor y fuera de su control”.

En nombre de esta y debido a la imposibilidad de cuadrar una nueva fecha para el concierto en Valencia, Les Arts indicó en la tarde de ayer que "en breve" procederán a la devolución -"a través de la misma forma de pago utilizada para la compra"- del importe de las entradas adquiridas a través de los canales oficiales. La promotora también subrayó que, por el momento, el resto de actuaciones de la gira española siguen en pie. Los conciertos previstos en Zaragoza el 14 de marzo y en Sevilla el 16 se celebrarán según lo previsto.

El mensaje en el que se indica el reembolso de las entradas. / Levante-EMV

Un historial que alimenta la leyenda

La incertidumbre que ha rodeado la cancelación no ha sorprendido del todo a los seguidores del cantante. Morrissey arrastra desde hace décadas una reputación de artista imprevisible, con un historial de suspensiones que ha alimentado casi una leyenda paralela a su propia música. De hecho, el de València es el sexto concierto que Morrissey suspende en lo que va de año. Eso sí, los cinco anteriores fueron durante su gira en enero por los Estados Unidos. Hasta ahora en la gira europea no había cancelado ninguno.

Desde que inició su carrera en solitario en 1991, el exlíder de The Smiths ha cancelado, aplazado o interrumpido centenares de conciertos. Una página web creada por fans dedicada a registrar estos episodios contabiliza hasta ayer 383 actuaciones suspendidas o modificadas. Ahora ya son 384. Según ese mismo registro, mientras artistas de gran formato como Bruce Springsteen o Madonna cancelan menos del 5 % de sus fechas, Morrissey suele moverse entre el 25 % y el 40 % anual. En 2025, por ejemplo, anuló el 29 % de sus conciertos, y en 2024 el porcentaje llegó al 39 %.

En la Comunitat Valenciana existe además un precedente que muchos aficionados recuerdan bien. En 2004 canceló su actuación en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) apenas unos minutos antes de subir al escenario alegando problemas con su vuelo. Dos años después regresó al festival y ofreció uno de los conciertos más celebrados de aquella edición. Ese historial explica por qué, cada vez que anuncia una nueva gira, sus seguidores combinan entusiasmo y prudencia. En València, esa mezcla de ilusión y cautela duró hasta este jueves a mediodía. Fue entonces cuando, una vez más, la leyenda se convirtió en noticia.