El Rototom Sunsplash busca nuevas propuestas musicales: abierto el plazo de inscripción para el concurso 'Rumbo a Rototom'

El talento emergente del reggae en España vuelve a tener una puerta directa hacia uno de los festivales más importantes del género en Europa. El concurso Rumbo a Rototom ha abierto este 13 de marzo su nueva convocatoria con el objetivo de descubrir y proyectar bandas y artistas del panorama estatal que quieran formar parte del cartel del próximo Rototom Sunsplash.

Impulsado por la Fundación Exodus, el certamen seleccionará tres propuestas musicales que actuarán el 16 de agosto en la Welcome Party que inaugurará la 31ª edición del festival en Benicàssim. Esta nueva edición del encuentro musical llegará bajo el lema The Place to Be.

Un escaparate para el reggae estatal

El concurso está dirigido a bandas y artistas residentes en España que desarrollen su propuesta dentro del universo sonoro del festival: reggae, dancehall, ska, dub y sus fusiones contemporáneas. Estas mezclas pueden incluir influencias de otros estilos como la electrónica, el hip-hop, la cumbia o el flamenco.

Baboon Prophecy durante su actuación el Rototom Sunsplash de Benicàssim el pasado 2025. / Luca Valenta

Las formaciones interesadas podrán presentar su candidatura desde este 13 de marzo hasta el próximo 7 de abril a través de la plataforma habilitada para el certamen. El 8 de mayo se publicará el ranking final con las tres propuestas ganadoras.

Cómo se elegirá a las bandas ganadoras

El proceso de selección combinará criterio profesional y participación del público.

80 % de la puntuación: corresponderá a la valoración de un jurado especializado.

corresponderá a la valoración de un jurado especializado. 20 % restante: procederá de los votos abiertos del público a través de la plataforma del concurso.

Según recogen las bases, el certamen está destinado exclusivamente a formaciones en formato ‘live set’, por lo que quedan fuera las actuaciones con pistas pregrabadas o ‘track shows’.

Además, los participantes deberán cumplir varias condiciones:

Contar con repertorio original , sin versiones de otros artistas.

, sin versiones de otros artistas. Garantizar un directo de al menos 45 minutos .

. Mantener una propuesta artística alineada con la identidad musical del festival.

Actuar en la Welcome Party del Rototom

Las tres bandas ganadoras compartirán escenario en la jornada de bienvenida del festival, una de las novedades de la próxima edición del Rototom Sunsplash.

La Welcome Party ofrecerá más de ocho horas de música en directo y será accesible de dos maneras:

Gratis para quienes dispongan de entrada o abono del festival.

para quienes dispongan de entrada o abono del festival. 15 euros para el resto del público.

La organización también cubrirá los gastos de desplazamiento y dietas hasta un máximo de 1.000 euros, además de ofrecer alojamiento durante seis noches en el área de Glamping del recinto de acampada y un abono completo de seis días para cada integrante de las bandas seleccionadas.

Cartel del concurso 'Rumbo a Rototom 2026'. / MEDITERRÁNEO

Un concurso en crecimiento

La primera edición de Rumbo a Rototom, celebrada en 2025, reunió cerca de un centenar de propuestas musicales procedentes de distintos puntos de España. Una participación que confirmó el interés de la escena estatal por este escaparate vinculado a uno de los festivales de reggae más consolidados de Europa.

Con esta segunda convocatoria, la organización refuerza su apuesta por abrir el cartel a nuevos proyectos musicales y ampliar la comunidad artística que gira en torno al Rototom Sunsplash.

Las bases completas del concurso y el formulario de inscripción están disponibles aquí y aquí.