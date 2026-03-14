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Muere a los 91 años la actriz Gemma Cuervo

La intérprete, Premio Max de Honor 2021 y Premio Nacional de Teatro, participó en los últimos años en series como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'

Gemma Cuervo

Gemma Cuervo / Rodrigo Jiménez / EFE

EFE

Madrid

La actriz Gemma Cuervo (Barcelona, 1934) ha muerto este sábado a los 91 años en Madrid, según han informado a EFE fuentes familiares.

Las mismas fuentes han informado de que la capilla ardiente se abrirá este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10 de la mañana.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a los medios.

MADRID, 14/03/2026.- Fotografía de archivo fechada el 11 de marzo de 2024 que muestra a la actriz Gemma Cuervo tras recoger el premio a toda una vida durante la gala de los premios de la Unión de Actores y Actrices, hoy lunes en el Teatro Circo Price, en Madrid. La actriz Gemma Cuervo ha muerto este sábado a los 91 años, según han informado a EFE fuentes familiares. EFE/ Mariscal ARCHIVO

Gemma Cuervo tras recoger el premio a toda una vida durante la gala de los premios de la Unión de Actores y Actrices, en 2024. / Mariscal / EFE

Cuervo (Barcelona, 1934) cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en el cine y el teatro, en los que ha sido premiada con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera como el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018).

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Para las nuevas generaciones, Cuervo es un rostro conocido por su trabajo en las series 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'.

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