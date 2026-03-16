Nadia Sheikh, un talento de Castellón, conquista la BBC con su trabajo en la serie 'The Other Bennet Sister': «Una experiencia tan loca y maravillosa»

La música de Castellón acaba de sonar —y quedar acreditada— en una producción de la BBC. La cantante y compositora de l’Alcora Nadia Sheikh, afincada desde hace años en Reino Unido, ha conseguido su primer crédito oficial en televisión, un paso decisivo en su trayectoria internacional y un hito simbólico para la escena musical provincial.

La artista aparece en los títulos de crédito del nuevo drama de prime time británico The Other Bennet Sister, disponible en BBC iPlayer, dentro del apartado «Additional piano arrangements», tras encargarse de arreglar y producir varias piezas breves de piano incluidas en la serie.

Un salto profesional: de Castellón a la industria audiovisual británica

La propia compositora compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción por formar parte del proyecto: «¡¡¡He conseguido mi primer crédito en televisión!!! Estoy increíblemente feliz y orgullosa de haber trabajado en el nuevo drama de prime time de la BBC».

Nadia Sheikh vestida de época para hacer de extra en la serie de la BBC 'The Other Bennet Sister'. / MEDITERRÁNEO

Según explicó, su trabajo consistió en desarrollar arreglos pianísticos interpretados posteriormente por las actrices Ella Bruccoleri y Poppy Gilbert, quienes aparecen en pantalla ejecutando las piezas dentro de la narrativa de la serie.

El proyecto supuso además una experiencia inmersiva dentro del rodaje: Sheikh llegó incluso a participar como extra vestida con indumentaria de época, una anécdota que refleja el carácter colaborativo de la producción televisiva británica.

Una producción ambiciosa dentro del universo Jane Austen

The Other Bennet Sister adapta la novela superventas de Janice Hadlow y propone una relectura del clásico Orgullo y prejuicio desde el punto de vista de Mary Bennet, la hermana menos visible de la familia.

La serie sigue el proceso de emancipación personal del personaje mientras abandona el hogar familiar para descubrir su identidad en el Londres de la Regencia, combinando comedia, drama romántico y reflexión social.

La cantautora de l'Alcora señala su nombre dentro de los créditos de la producción británica. / MEDITERRÁNEO

El reparto está encabezado por Ella Bruccoleri como Mary Bennet, junto a intérpretes como Richard E. Grant y Ruth Jones en los papeles de los padres de la familia. La ficción ha sido escrita mayoritariamente por Sarah Quintrell y dirigida por Jennifer Sheridan y Asim Abbasi, dentro de una producción rodada en Gales.

El productor John Pocock destaca el carácter emocional y familiar de la historia, concebida como una expansión contemporánea del universo literario de Jane Austen.

La importancia del crédito musical

Aunque pueda parecer un detalle técnico, figurar en los créditos de una producción de la BBC supone un reconocimiento profesional clave dentro de la industria audiovisual internacional. Los arreglos musicales forman parte esencial de la construcción dramática en las ficciones de época, donde la música contribuye a definir atmósferas, emociones y autenticidad histórica.

En este contexto, el trabajo de Nadia Sheikh se integra en el tejido creativo de la serie, aportando textura sonora a escenas interpretadas por el reparto protagonista.

La artista agradeció públicamente la confianza del equipo creativo —entre ellos la supervisora musical Catherine Grimes, los directores Jennifer Sheridan y Asim Abbasi y el productor John Pocock—, subrayando la dimensión colectiva del proyecto.

Un logro individual con lectura colectiva para Castellón

El reconocimiento llega tras varios años de desarrollo profesional en Reino Unido, donde Sheikh ha ampliado su perfil más allá del formato de cantautora para adentrarse en la composición aplicada a audiovisual y producción musical.

Su presencia en una producción de la BBC representa también un ejemplo del recorrido internacional que están alcanzando músicos vinculados a Castellón, cada vez más presentes en circuitos creativos globales.

Más allá del éxito personal, el hito evidencia cómo el talento surgido en la provincia puede integrarse en industrias culturales de gran escala, conectando la escena local con plataformas de alcance internacional.

Una experiencia «loca y maravillosa»

La compositora definió el proceso como «una experiencia tan loca y maravillosa» y animó al público a descubrir los primeros episodios de la serie, disponibles desde su estreno.

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Un debut televisivo que, además de marcar un antes y un después en su carrera, consolida un nuevo paso en la internacionalización silenciosa —pero constante— de la música hecha desde Castellón.