Un ejemplar de la novela 'Asesinato en la Plaza de la Farola' de Julio César Cano alcanza los 190 euros en el mercado de segunda mano

Lo que comenzó como una pequeña novela negra editada en San Sebastián se ha convertido, 16 años después, en un objeto de deseo para coleccionistas con presupuestos de tres cifras. La plataforma de venta de una conocida cadena de librerías muestra estos días una oferta que ha dejado estupefacto al propio autor, Julio César Cano: un ejemplar de segunda mano de su novela Asesinato en la Plaza de la Farola por un precio de 190 euros.

«Es una sensación dual: por una parte, orgullo y alegría al ver que tus libros se han convertido en una excusa de coleccionista; por otra, resulta abrumador e incluso un poco salvaje», explica Cano en declaraciones a Mediterráneo. La obra en cuestión es la edición original de 2010, publicada por la extinta editorial vasca Hiria. Aquella primera versión, de sobria portada negra y con un radio de acción limitado al norte de España, es hoy el «santo grial» para los seguidores del inspector Monfort.

El salto a la fama nacional

El éxito de la novela no fue inmediato a nivel masivo, sino que se fraguó en las distancias cortas. Fueron los propios libreros de Castellón quienes, convencidos de la calidad de la trama, recomendaron la lectura a los comerciales de Ediciones Maeva. «Llegué a una editorial grande a través de las librerías», recuerda el autor.

Captura de pantalla del precio de venta de la primera edición de 'Asesinato en la Farola' de Julio César Cano. / MEDITERRÁNEO

Tras una importante revisión de texto por parte de Cano, Maeva relanzó la obra en 2015 con su característica estética. El éxito fue rotundo: en pleno 2026, la novela sigue más viva que nunca. «Estamos a punto de sacar la séptima edición con Maeva. En un mercado donde los libros tienen una vida tan corta, que una novela siga vigente tras 11 años en catálogo es para estar muy contentos», afirma.

¿Negocio o pasión bibliófila?

Sin embargo, el fenómeno no se limita a un solo título de Cano. La novela Hojas de Otoño (2012) también ha sido avistada en portales como World Wide Books con precios similares. Para el autor barcelonés, aunque valora «positivamente la segunda vida que las librerías de viejo dan a los libros», estas cifras le parecen desproporcionadas para autores contemporáneos.

«El coleccionismo debería estar acotado a ediciones extrañas de autores que ya no están entre nosotros desde hace 100 años. Ver estos precios da la sensación de que alguien quiere hacer negocio detrás», reflexiona el escritor.

A pesar de su escepticismo, el mercado parece darle la razón a los revendedores. Según ha podido investigar el propio autor, ejemplares similares se vendieron hace apenas unos meses por 160 euros. Ya sea por la nostalgia de la primera edición o por el prestigio que ha ganado la saga de Monfort, las calles de Castellón que inspiraron a Julio César Cano ya no solo se leen; ahora, también se cotizan al alza.