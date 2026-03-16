Tomatito agota las entradas para su concierto en el Auditori de Castelló, que cierra el ciclo 'Flamenc a l’Auditori'
El legendario guitarrista flamenco, acompañado por su quinteto, ofrecerá un recital con un repertorio basado en alegrías, bulerías y rumbas, el 21 de marzo tras el éxito de Kiki Morente y María Terremoto
El concierto del guitarrista flamenco Tomatito en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. La actuación del Tomatito Quintet, prevista para el sábado 21 de marzo a las 19.30 horas, ha completado el aforo de la sala de cámara Manuel Babiloni, confirmando la expectación generada por una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo.
El recital supone además el cierre de la primera parte del ciclo Flamenc a l’Auditori, impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), que durante los últimos meses ha acercado distintas propuestas del género al público castellonense.
Un referente del flamenco contemporáneo
Reconocido como uno de los guitarristas flamencos más influyentes, Tomatito llegará al Auditori acompañado por un grupo de músicos seleccionados por su afinidad artística y musical. El concierto incluirá un repertorio basado en diferentes palos flamencos, entre ellos alegrías, bulerías y rumbas, piezas que reflejan tanto la tradición como la evolución del género.
Sobre el escenario estará acompañado por:
- José del Tomate, segunda guitarra
- Morenito de Íllora, al cante
- Kiki Cortiñas, al cante
- Joni Cortés, a la percusión
La propuesta destaca por la sensibilidad interpretativa del guitarrista y su compromiso con la renovación del lenguaje flamenco.
Final del primer trimestre de 'Flamenc a l’Auditori'
El concierto pone el broche al primer tramo del ciclo, que ha programado una cita mensual dedicada al flamenco en el Auditori de Castelló. La programación comenzó con Kiki Morente y continuó con María Terremoto antes de concluir con el recital del Tomatito Quintet.
La rápida venta de entradas confirma la buena acogida del ciclo y el interés del público por propuestas flamencas dentro de la programación cultural del Institut Valencià de Cultura.
Entradas y programación cultural
Las entradas para los conciertos del ciclo pueden adquirirse habitualmente a través de la taquilla on line del IVC y en las taquillas físicas del Auditori, aunque en esta ocasión la actuación del sábado ha agotado todas las localidades disponibles varios días antes de su celebración.
El lleno absoluto refuerza el papel del Auditori i Palau de Congressos de Castelló como uno de los espacios clave para la programación musical en la provincia y evidencia el tirón del flamenco en la agenda cultural local.
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