Iván Ferreiro se suma al SOM Festival Castelló 2026: actuará el 1 de agosto
El certamen contará con la gira 'Hoy x Ayer Gira 35º aniversario Desde Piratas hasta hoy' del artista gallego, que repasará su trayectoria musical desde sus inicios en los años 90
El SOM Festival Castelló 2026 comienza a tomar forma. El ciclo musical ha confirmado la incorporación de Iván Ferreiro como nuevo artista de su próxima edición, que se celebrará este verano entre el 17 de julio y el 9 de agosto. El músico gallego actuará el 1 de agosto dentro de la programación del festival, sumándose así al cantante Sergio Dalma, primer nombre anunciado días atrás.
La confirmación marca el inicio de los anuncios del cartel de una edición que volverá a apostar por una programación musical diversa y dirigida a distintos públicos, consolidando al festival como una de las citas culturales destacadas del calendario estival en Castelló.
Un recorrido musical desde Los Piratas hasta la actualidad
Iván Ferreiro llega a Castellón dentro de su gira Hoy x Ayer Gira 35º aniversario Desde Piratas hasta hoy, un proyecto que repasa su trayectoria artística desde sus inicios en los años noventa hasta su etapa actual.
El artista comenzó su carrera en Vigo como vocalista de Los Piratas, banda con la que permaneció más de una década desarrollando un sonido propio dentro del indie rock español, caracterizado por la experimentación y la combinación de distintas influencias musicales.
Tras el final del grupo, Ferreiro inició una carrera en solitario que lo consolidó como una de las voces más reconocibles del pop y el rock alternativo en español.
'Turnedo' y una trayectoria marcada por himnos generacionales
Entre las canciones más emblemáticas de su repertorio destaca Turnedo, incluida en su primer álbum en solitario, Canciones para el tiempo y la distancia (2005). El disco ya anticipaba una línea creativa marcada por la sensibilidad lírica y la exploración de temas personales como el amor y el desamor.
El concierto previsto en Castelló permitirá recorrer algunas de las composiciones más representativas de su carrera en el contexto de este aniversario musical.
El SOM Festival continúa desvelando su programación
La actuación del 1 de agosto supone la segunda confirmación del SOM Festival Castelló 2026, que seguirá anunciando nuevos artistas en las próximas semanas hasta completar un cartel concebido para ofrecer variedad estilística durante el verano.
El festival regresa así con una nueva edición que refuerza su presencia dentro de la oferta cultural y musical de la ciudad durante los meses estivales.
Producción y entradas
El SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.
Las entradas ya están disponibles a través de la página web oficial del festival y aquí.
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