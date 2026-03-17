De Shanghái a Viena: el Simply Quartet aterriza en Castelló con su sonido sin fronteras

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge este martes, 17 de marzo, una de las citas más destacadas de la temporada de música de cámara con la actuación del Simply Quartet, formación internacional considerada una de las revelaciones europeas del género. El concierto, correspondiente al número 1.460 de la Sociedad Filarmónica de Castellón, tendrá lugar en la Sala Sinfónica a las 19.30 horas, con entradas entre 10 y 20 euros.

La actuación se integra en el Abono de Invierno 2026 y permitirá escuchar a un ensemble que ha conquistado algunas de las principales salas del continente gracias a una propuesta que combina rigor interpretativo, frescura musical y una mirada contemporánea sobre el repertorio clásico.

Un cuarteto entre tradición y modernidad

Definir al Simply Quartet implica hablar de un puente entre la tradición centroeuropea y la vitalidad interpretativa actual. El grupo reúne músicos procedentes de distintos contextos culturales —China, Austria y Noruega— que han consolidado su identidad artística en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena bajo la tutela del prestigioso mentor Johannes Meissl.

Danfeng Shen, Antonia Rankersberger, Xiang Lyu e Ivan Valentin Hollup Roald conforman el Simply Quartet. / Tiberio Sorvillo

Ese cruce de escuelas musicales se traduce en un sonido reconocible: precisión técnica, claridad expresiva y una lectura profundamente reflexiva de la partitura. Su filosofía interpretativa parte de un estudio minucioso del texto musical, buscando siempre la máxima fidelidad a la obra sin renunciar a una energía escénica contemporánea.

La crítica internacional ha destacado precisamente esa combinación. El diario alemán Hamburger Abendblatt describió una de sus actuaciones en la Elbphilharmonie de Hamburgo como una experiencia tan intensa que el público terminó “pisoteando de emoción”.

Una trayectoria internacional en ascenso

El ensemble acumula cuatro primeros premios en algunos de los concursos de música de cámara más prestigiosos del circuito internacional, entre ellos el Carl Nielsen International Chamber Music Competition (2019), el Quatuor à Bordeaux (2019) y el International Joseph Haydn Chamber Music Competition (2017).

Su proyección europea se consolidó tras ser seleccionado como ECHO Rising Stars en la temporada 2021/22, lo que propició su debut en escenarios de referencia como Wigmore Hall de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam, BOZAR Bruselas o el Konzerthaus de Viena, donde desde la temporada 2025/26 desarrollan su propio ciclo de conciertos bajo el título string. junto al Leonkoro Quartet.

En primavera de 2025 publicaron además su álbum debut con el sello GENUIN, dedicado a Mendelssohn y Dvořák, recibido con elogios por la prensa especializada internacional.

Un programa entre impresionismo y siglo XX

El concierto en Castelló propone un recorrido musical que atraviesa distintas sensibilidades estéticas del repertorio europeo:

Programa

Claude Debussy — Cuarteto de cuerda en sol menor, Op. 10

Hugo Wolf — Serenata italiana

Dmitri Shostakóvich — Cuarteto de cuerda n.º 3 en fa mayor, Op. 73

La selección articula un diálogo entre la atmósfera impresionista de Debussy, la ligereza expresiva de Wolf y la intensidad dramática de Shostakóvich, configurando un arco emocional que exige tanto precisión técnica como profundidad narrativa.

Cuatro voces, un solo discurso musical

El Simply Quartet está integrado por:

Danfeng Shen , violín

, violín Antonia Rankersberger , violín

, violín Xiang Lyu , viola

, viola Ivan Valentin Hollup Roald, violonchelo

Su interpretación se caracteriza por un empaste sonoro especialmente cuidado: los violines dialogan como una única voz, la viola aporta densidad tímbrica y el violonchelo sostiene el discurso con un equilibrio entre impulso rítmico y lirismo.

El resultado es una lectura camerística concebida como conversación musical viva, donde la técnica se pone al servicio de la narración sonora.

Una cita clave para la música de cámara en Castelló

La presencia del Simply Quartet refuerza la línea artística de la Sociedad Filarmónica de Castellón, que continúa acercando a la ciudad ensembles emergentes de primer nivel internacional junto a grandes nombres consolidados.

El concierto de este 17 de marzo se presenta así como una oportunidad para escuchar en directo a uno de los cuartetos más prometedores del panorama europeo actual, capaz de renovar la tradición sin romper con ella y de convertir cada partitura en una experiencia inmediata y vibrante.