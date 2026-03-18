Ya queda menos de un mes para uno de los conciertos del año: Fito & Fitipaldis incendiarán Castelló en una cita ya sin entradas

Queda justo un mes para que Castelló vuelva a rendirse a Fito & Fitipaldis. La banda liderada por Fito Cabrales actuará el próximo viernes 17 de abril, a las 21.00 horas, en el Recinto Ferial de Castellón, en una cita que se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales de la temporada en la capital de la Plana. La expectación es máxima y la propia web oficial del grupo ya muestra la parada castellonense con el aviso de «entradas agotadas», síntoma de la enorme respuesta del público ante el regreso de uno de los nombres más queridos del rock estatal.

La nueva visita del grupo llega después del buen recuerdo que dejó su actuación de diciembre de 2022 en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, un concierto de formato más íntimo que confirmó el fuerte vínculo entre Fito y el público de la provincia. Antes de esa cita, la última actuación del grupo en el recinto de ferias y mercados se remontaba a noviembre de 2009, de modo que el regreso al gran espacio al aire libre añade un componente especial a una noche que apunta a multitudinaria.

Gira por España

La parada de Castelló forma parte de Aullidos Tour 25/26, la gira con la que Fito & Fitipaldis regresaron a la carretera más de dos años y medio después de sus últimos conciertos. Cuando el tour fue anunciado en abril de 2025, la banda confirmó un recorrido inicial por 28 ciudades españolas, entre ellas Castellón, dentro de una gira organizada por Live Nation y con la colaboración local de Bemusic y el Ayuntamiento. La fecha castellonense quedó señalada desde el primer momento como una de las grandes citas del tramo final del recorrido.

Fito Cabrales regresará este mes de abril a Castelló para protagonizar uno de los conciertos del año. / Ricardo Rubio

La respuesta de los seguidores fue fulminante desde el arranque. Ticketmaster informó de que la gira vendió más de 150.000 entradas en solo dos horas el día de su salida a la venta, una acogida que obligó a añadir nuevas fechas en varias ciudades. Ese tirón ayuda a explicar lo que está ocurriendo ahora en Castelló: a falta de un mes para el concierto, la sensación es que la ciudad se prepara para una de esas veladas en las que el recinto se convierte en un gran coro colectivo, entre clásicos coreados y la descarga emocional que siempre acompaña a Fito sobre el escenario.

Nuevo trabajo discográfico

Además del reencuentro con sus himnos de siempre, el tour sirve para presentar El monte de los aullidos, el octavo disco de estudio de la banda. Eso significa que el concierto de Castelló llegará con el nuevo repertorio plenamente incorporado al directo, sumando material reciente a una trayectoria que ha convertido a Fito & Fitipaldis en una referencia imprescindible del rock en español de las últimas décadas.

En ese contexto, la noche del 17 de abril adquiere un valor especial. No se trata solo del regreso de una banda de masas, sino del desembarco en Castelló de un artista capaz de movilizar a varias generaciones y de mantener intacto su pulso popular.

Con el cartel de completo ya colgado en la web oficial y con el recuerdo todavía vivo de su última visita a la ciudad, todo apunta a que Fito & Fitipaldis firmarán una de las imágenes musicales del año en la capital de la Plana: miles de personas, un repertorio intergeneracional y una ciudad entregada a una cita llamada a dejar huella.