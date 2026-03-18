¿Por qué no debes perderte el concierto de Hermana Furia en Castelló? Estas son las claves del directo más explosivo del mes

El rock vuelve a subir el volumen en Castelló este viernes 20 de marzo. Hermana Furia, una de las bandas emergentes más contundentes del panorama estatal, aterriza en La Bohemia con un concierto que promete intensidad, actitud y una descarga sonora difícil de ignorar. Su regreso no es casual: la ciudad guarda un significado especial para el grupo, ya que aquí ofrecieron su primer concierto como banda en 2019.

Ahora vuelven con más carretera, más músculo escénico y un nuevo álbum bajo el brazo dentro del circuito Girando Por Salas (#GPS16).

Un directo que se vive más que se escucha

Si algo ha consolidado a Hermana Furia en la escena rock actual es su reputación sobre el escenario. Su propuesta no se limita a interpretar canciones: funciona como una experiencia física donde guitarras afiladas, bases rítmicas contundentes y una interpretación vocal sin concesiones transforman la sala en un espacio de energía compartida.

Nuria Furia, Edu Molina, Pau C. Marcos y Tweety Capmany son los miembros de la banda Hermana Furia. / Javier Alejandro Segura López

Al frente se sitúa Nuria Furia, cuya presencia escénica y discurso directo marcan el pulso del grupo. Junto a ella, Edu Molina (guitarra y sintetizadores), Pau C. Marcos (bajo) y Tweety Capmany (batería) construyen un sonido crudo y visceral que conecta tanto con el rock alternativo como con propuestas más contemporáneas.

Su directo ha generado comparaciones con bandas como Queens of the Stone Age o The Dead Weather, pero el grupo ha logrado algo más difícil: una identidad propia reconocible desde los primeros compases.

'Rumias': el salto definitivo de la banda

El concierto llega tras la publicación digital de Rumias (Entrebotones, 2025), su segundo trabajo discográfico. El álbum confirma la evolución iniciada con Todo Mal, su debut, ampliando matices sin perder contundencia.

El lanzamiento se acompañó de una estrategia poco convencional: el Hermana Furia Radio Tour, donde cada canción se estrenó en distintos programas radiofónicos antes de su llegada completa al público. Actualmente, el disco suena en emisoras especializadas y ha reforzado la posición del grupo dentro del rock estatal emergente.

Las nuevas canciones mantienen letras cargadas de actitud, crítica y emoción, combinando fuerza sonora con un mensaje directo que conecta especialmente con el público de salas.

Castelló, una parada con historia

El concierto tiene además un componente simbólico. Castelló fue el punto de partida escénico del grupo en noviembre de 2019, y regresar ahora dentro de una gira nacional supone cerrar un círculo creativo.

La actuación forma parte de la gira apoyada por Girando Por Salas, programa que impulsa la música en directo y acerca propuestas emergentes a diferentes ciudades del país.

Una noche completa: pop íntimo y sesión DJ

La velada no se limitará al rock. La noche se completa con la sensibilidad pop de la castellonense Nadia Sheikh, conocida por su composición emocional y atmósferas íntimas, y la sesión de las DJ’s Thaks God It’s Friday, que alargarán la experiencia musical más allá del concierto principal.

Una combinación pensada para convertir la cita en un plan musical completo, alternando intensidad, emoción y baile.

Por qué deberías ir (aunque no conozcas aún a Hermana Furia)

Porque es una de las bandas con mejor directo del rock nacional actual.

Porque las salas pequeñas son el lugar ideal para descubrir grupos antes de su salto mayor.

Porque Rumias confirma su crecimiento artístico.

Porque el concierto conecta pasado y presente de la banda en Castelló.

Porque combina rock potente, pop emocional y sesión DJ en una sola noche.

Hermana Furia es volumen, energía y actitud sin filtros. Y este 20 de marzo, Castelló volverá a comprobar por qué su directo se ha convertido en uno de los más comentados del circuito nacional. Una oportunidad perfecta para vivir el rock desde cerca, sin etiquetas y sin distancia entre banda y público.