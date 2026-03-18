Rototom Sunsplash anuncia las primeras figuras de su edición 2026 en Benicàssim: conoce cuáles son

El Rototom Sunsplash empieza a tomar forma musical. El festival internacional ha presentado el primer avance del cartel de su 31ª edición, reafirmando a Benicàssim como uno de los grandes puntos de encuentro global del reggae bajo el lema The Place to Be… Reggae.

La cita regresará este verano con seis jornadas de conciertos, del 17 al 22 de agosto, a las que se sumará una nueva Welcome Party el día 16 con ocho horas ininterrumpidas de música que marcarán el inicio de la experiencia Rototom.

Un cartel que conecta la raíz del reggae con su presente global

Las primeras confirmaciones dibujan un programa que combina tradición, escena contemporánea y nuevas fusiones sonoras. Entre los nombres más destacados figuran Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje, Queen Omega, Dub Inc, Biga*Ranx, Kybba, Greentea Peng, Mr Vegas o Lia Kali, artistas que reflejan la diversidad actual del universo reggae y sus diálogos con otros géneros.

Protoje será uno de los protagonistas del Rototom Sunsplash de Benicàssim 2026. / MEDITERRÁNEO

El festival apuesta así por unir generaciones y estilos, manteniendo la esencia jamaicana mientras abre el foco hacia nuevas corrientes musicales internacionales.

Major Lazer Soundsystem aportará su reconocible energía electrónica vinculada al dancehall global, mientras que Shenseea, una de las voces más influyentes del dancehall contemporáneo, y Protoje, referente del reggae revival, representan la proyección internacional de la escena jamaicana actual.

Historia viva del reggae y legado jamaicano

El avance también confirma la presencia de figuras esenciales para entender la historia del género. El público podrá reencontrarse con proyectos ligados a la tradición como:

Israel Vibration & The Roots Radics

The Skatalites junto al cantante británico Alpheus

Queen Omega & The Royal Souls

Macka B & The Roots Ragga Band

A ellos se suma un homenaje especial de Omar Perry, que actuará junto a Easy Riddim Maker en tributo a su padre, el legendario productor Lee “Scratch” Perry, pionero del dub y figura clave en la evolución del reggae.

El artista barcelonés Pure Negga liderará además la Rototom Cypher Experience, un espectáculo colectivo que reunirá sobre el escenario a numerosos músicos invitados y que mostrará la vitalidad de las nuevas generaciones del género.

El reggae europeo y la cultura dub ganan peso

La escena europea tendrá un protagonismo destacado en esta primera tanda de anuncios. La banda francesa Dub Inc, referente del reggae continental, compartirá cartel con propuestas innovadoras como Biga*Ranx, pionero del vapor-dub, y artistas que expanden el sonido reggae hacia territorios soul, jazz o R&B, como la británica Greentea Peng.

El universo dub volverá a desplegar su potencia sonora con proyectos internacionales como Alpha Steppa, heredero de la tradición sound system que ha convertido este estilo en uno de los espacios más experimentales del reggae.

Fusiones sonoras y escena urbana: del grime a la rumba

Rototom mantiene también su vocación abierta hacia el mestizaje musical. Entre las propuestas confirmadas destacan:

Lia Kali , una de las voces más personales de la escena urbana española

, una de las voces más personales de la escena urbana española La rapera británica Lady Leshurr , referente del grime

, referente del grime Los granadinos Eskorzo , con su mezcla de reggae, cumbia y afrobeat

, con su mezcla de reggae, cumbia y afrobeat Las Ninyas del Corro, desde el hip hop estatal

El cartel se amplía con artistas internacionales como la argentina Natalia Doco o Ilan Amores, además del proyecto experimental Omega Nebula, situado entre el dub y la electrónica.

G-5 y el mestizaje español como apuesta clave

Dentro de esta apertura sonora, el festival confirma uno de los proyectos más singulares del panorama estatal: G-5, la súper banda formada por Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego ‘Ratón’ y Tomasito, que fusiona rumba, flamenco y música callejera.

Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jerez, Diego ‘Ratón’ y Tomasito conforman la súper banda G-5. / MEDITERRÁNEO

Su presencia refuerza la apuesta del festival por atraer nuevos públicos sin perder la raíz reggae que define su identidad desde hace más de tres décadas.

Mucho más que música: la experiencia Rototom

Más allá de los conciertos, Rototom Sunsplash volverá a desplegar su amplio programa cultural con artes escénicas, debates, cine, gastronomía internacional, arte en directo y actividades familiares, consolidándose como una experiencia multicultural única en Europa.

Con este primer avance artístico, el festival activa la cuenta atrás hacia una edición que volverá a convertir Benicàssim en punto de encuentro para miles de personas de diferentes países, edades y culturas unidas por un mismo lenguaje: la música.

Del 17 al 22 de agosto de 2026, Rototom Sunsplash vuelve a ser The Place to Be… Reggae.