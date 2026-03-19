Clásicos y nostalgia: Mocedades y Los Panchos reviven sus éxitos en un concierto en Castelló

Castelló se prepara para recibir uno de esos conciertos que conectan de forma directa con la memoria emocional del público. Mocedades y Los Panchos actuarán este 20 de marzo, a las 20.00 horas, en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, dentro de la gira Si tú me dices ven, una propuesta que reúne a dos nombres imprescindibles de la música en español y que promete una noche de nostalgia, clásicos y elegancia escénica.

No se trata solo de un recital compartido. La fuerza de este espectáculo está en el simbolismo del encuentro. Por un lado, Mocedades representa una de las cumbres de la canción melódica española; por otro, Los Panchos siguen siendo una referencia universal del bolero. La gira Si tú me dices ven Tour 2026 se presenta precisamente como ese cruce entre dos herencias musicales que han marcado a varias generaciones y que siguen funcionando en directo gracias a un repertorio reconocible casi desde el primer acorde.

Mocedades: más de medio siglo de armonías que forman parte de la memoria colectiva

Para entender la dimensión de este concierto hay que volver a los orígenes de Mocedades. La historia del grupo se remonta a 1967, cuando las hermanas Uranga Amézaga comenzaron a cantar juntas en Bilbao como Las Hermanas Uranga. Más tarde, junto a otros músicos de su entorno, aquel núcleo evolucionó hacia Voces y guitarras, antes de consolidarse como Mocedades, una formación que acabaría encontrando en las armonías vocales su gran sello artístico.

Mocedades y Los Panchos se subirán al escenario del Auditori de Castelló para ofrecer una noche musical romántica. / MEDITERRÁNEO

El gran salto llegó en 1973 con ‘Eres tú’, la canción escrita por Juan Carlos Calderón con la que el grupo representó a España en Eurovisión y logró el segundo puesto. Aquel tema no solo convirtió a Mocedades en un fenómeno internacional, sino que abrió una trayectoria extraordinaria en la que fueron sumándose himnos como ‘Tómame o déjame’, ‘Amor de hombre’, ‘La otra España’ o ‘¿Quién te cantará?’. Más de cincuenta años después, su cancionero sigue ocupando un lugar central en la historia del pop melódico en español.

La gira que llega a Castelló está liderada por Izaskun Uranga, fundadora y figura clave de Mocedades. La formación actual que acompaña a Uranga en este tour está integrada por Idoia Uranga, José Miguel González, Rosa Rodríguez, María Santamaría y Toni Menguiano, según la información publicada por los promotores y por el propio entorno del grupo. Esa continuidad refuerza una idea importante para entender el fenómeno Mocedades: no es solo una marca histórica, sino un repertorio vivo que sigue encontrando público en teatros y auditorios.

Los Panchos: el bolero que nació en Nueva York y conquistó el mundo

Si Mocedades forma parte del ADN musical español, Los Panchos pertenecen al gran patrimonio sentimental de Iberoamérica. El trío fue fundado en Nueva York en 1944 por los mexicanos Alfredo Gil y Chucho Navarro junto al puertorriqueño Hernando Avilés. Su aportación fue decisiva: llevaron el bolero a una nueva dimensión popular, internacional y urbana, y convirtieron el formato de tres voces y guitarras en una fórmula legendaria.

Desde entonces, Los Panchos quedaron asociados a una forma muy concreta de cantar al amor y al desamor. Temas como ‘Rayito de luna’, ‘Sin ti’, ‘Contigo’, ‘Lo dudo’ o ‘Caminemos’ ayudaron a construir una identidad sonora reconocible en toda América Latina y también en España. Su influencia fue tan profunda que, todavía hoy, hablar del bolero romántico remite de manera casi automática a su estilo.

En esta gira, el legado de Los Panchos llega de la mano de Rafael Basurto Lara, presentado en la promoción del tour como la voz histórica del trío. Distintas referencias periodísticas sitúan su incorporación a Los Panchos en 1976, y desde entonces su figura ha quedado estrechamente ligada a la continuidad del grupo sobre los escenarios. Basurto es, además, la voz asociada a ‘Si tú me dices ven’, la canción que da nombre a la gira y que funciona como emblema de este encuentro musical.

‘Si tú me dices ven’: una gira para reencontrarse con los clásicos

La singularidad de esta gira está en cómo une dos tradiciones complementarias. Mocedades aporta la calidez coral de la canción melódica; Los Panchos, la intimidad del bolero clásico. El resultado es una propuesta que se apoya en el recuerdo, sí, pero que no vive solo de la nostalgia. Los materiales promocionales del tour destacan que ambas formaciones regresan tras el éxito de sus actuaciones previas en América y que el espectáculo reúne grandes éxitos de ambos repertorios en una misma noche.

Además, la gira refuerza esa alianza artística con un detalle importante: la canción ‘Si tú me dices ven’ ha sido grabada por ambos grupos en un videoclip lanzado este mismo año, según la información publicada por el Auditorio Alfredo Kraus en la presentación de otra fecha del tour. Ese dato ayuda a entender que no estamos ante una suma casual de nombres, sino ante una colaboración diseñada para subrayar los puentes entre dos repertorios históricos.

El concierto de Castelló: una cita para varias generaciones

La parada en Castelló encaja perfectamente en ese espíritu. El concierto del 20 de marzo en el Auditori i Palau de Congressos llega dirigido a quienes crecieron con estas canciones, pero también a un público más joven que ha heredado este repertorio en casa o lo ha descubierto a través de nuevas versiones, playlists y revisiones contemporáneas del bolero y la canción romántica. Ahí reside buena parte de la vigencia de Mocedades y Los Panchos: sus canciones siguen circulando porque siguen diciendo algo reconocible sobre el amor, la pérdida, la memoria y el tiempo.

En una agenda cultural dominada muchas veces por la novedad inmediata, la llegada de Mocedades y Los Panchos a Castelló tiene también un valor simbólico. Reúne sobre un mismo escenario a dos leyendas que no necesitan presentación, dos historias distintas que convergen en una misma emoción y dos cancioneros que forman parte de la banda sonora sentimental de millones de personas. El 20 de marzo, Castelló no solo acogerá un concierto: acogerá un reencuentro con la memoria musical de varias generaciones.

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