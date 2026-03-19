El Teatre Principal de Castelló acogerá 'Las bingueras de Eurípides' y el espectáculo familiar 'Boira'
El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta en el Teatre Principal de Castelló una programación doble durante el fin de semana con la reinterpretación, en forma de comedia, del clásico 'Las bacantes' de Eurípides y el espectáculo familiar 'Boira'.
El sábado 21 de marzo, a las 19.00 horas, el Teatre Principal de Castelló acoge la representación de 'Las bingueras de Eurípides', a cargo de Las Niñas de Cádiz.
La compañía gaditana sitúa la acción en un local discreto de un barrio antiguo, donde un grupo de mujeres lideradas por Dionisia se reúnen periódicamente en torno a un bingo clandestino, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.
El juego funciona como pretexto para compartir tiempo, intercambiar experiencias y fortalecer vínculos frente a una realidad rutinaria. Por otro lado, un agente policial insiste en clausurar el establecimiento bajo el argumento de su condición ilegal. Las protagonistas intentarán sortear las restricciones impuestas, enfrentándose a situaciones imprevistas que conducirán a un desenlace intenso.
El elenco está conformado por Alejandra López, Teresa Quintero o Mer Lozano, Rocío Segovia, Ana López Segovia, José Troncoso o José Carlos Fernández, y Fernando Cueto. La autora de la obra es Ana López Segovia y la dirección está a cargo de José Troncoso.
Los trabajos de la compañía de Las Niñas de Cádiz se caracterizan por la omnipresencia del humor como forma de entender e interpretar la vida y por la fusión de dos vetas artísticas: la llamada tradición culta literaria y la cultura popular, el folklore, el flamenco y el carnaval de su tierra.
Espectáculo familiar 'Boira'
Además, el Institut Valencià de Cultura sigue impulsando actividades dirigidas a todos los públicos. El Teatre Principal de Castellón presentará el espectáculo familiar 'Boira' en dos funciones: una especial para escolares que tendrá lugar el viernes 20 de marzo, a las 11.00 horas, y otra sesión, para todos los públicos, el sábado 21 de marzo, a las 18.00 horas.
La obra, de la compañía valenciana Maquinant Teatre, fue finalista del Premio Max 2025 a la Mejor Autoría Revelación para Aina Gimeno Pérez.
'Boira' trata el tema de la tristeza en la infancia, a través de los ojos de una niña llamada Luz. Un espectáculo inmersivo, multidisciplinar, con ilustraciones y música en directo, que nos hará viajar al interior de la protagonista y que busca que reconectemos con nuestra esencia. El espectáculo está dirigido para mayores de seis años.
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