Una banda nacida en un instituto de París llega a Castelló 25 años después: conoce quiénes son
El reconocido grupo francés de indie rock actuará el 22 de marzo en el pub Terra presentando en directo su nuevo álbum 'Ninety Seconds to Midnight'
La agenda musical de Castelló suma este fin de semana una parada internacional con la llegada de una de las bandas francesas más sólidas del indie rock europeo, que actuará este domingo 22 de marzo en el pub Terra. El concierto forma parte de su nueva gira europea y servirá como carta de presentación en directo de su próximo álbum, Ninety Seconds to Midnight, previsto para principios de 2026.
La cita, organizada por FEP Producciones, abrirá puertas a las 19.00 horas y propone una velada marcada por guitarras distorsionadas, nostalgia noventera y la evolución sonora de un grupo que lleva más de dos décadas reinventándose sin perder identidad.
Un grupo que ha sobrevivido al paso del tiempo
Definidos por su propio cantante y guitarrista, Simon Beaudoux, como «una banda de instituto que perduró», Exsonvaldes, que así se llama el reconocido grupo que visita Castelló, representa uno de los recorridos más singulares del indie europeo contemporáneo. Formados en París a comienzos de los años 2000, debutaron con Time We Spent Together (2004), un trabajo que con el tiempo se convirtió en disco de culto dentro del pop independiente francés.
El grupo consolidó su proyección internacional con L’Aérotrain (2013), álbum que amplió su alcance fuera de Francia gracias a una mezcla de rock alternativo, electrónica sutil y melodías melancólicas. Tras una separación en 2017, la banda regresó con fuerza en 2023 con Maps, un trabajo celebrado por crítica y público que marcó una nueva etapa creativa.
Ahora, el trío vuelve a los escenarios españoles con un repertorio que combina pasado, presente y futuro.
Un nuevo disco marcado por la urgencia contemporánea
El próximo álbum, Ninety Seconds to Midnight, toma su título del llamado «Reloj del Apocalipsis», símbolo que mide metafóricamente la cercanía de la humanidad a una catástrofe global. La banda utiliza esta imagen como reflejo de la tensión social, política y ecológica actual.
Musicalmente, el disco recupera la energía cruda de sus orígenes: guitarras más directas, espíritu noventero y una intensidad emocional que conecta con las raíces del rock alternativo. El resultado apunta a ser el trabajo más contundente de su trayectoria.
El concierto en Castelló permitirá escuchar un adelanto exclusivo de este nuevo material antes de su lanzamiento oficial bajo el sello internacional V2.
Una parada especial en la escena musical de Castelló
La actuación en Castelló refuerza la programación de música en directo en salas de formato cercano, donde el contacto entre banda y público se convierte en parte esencial de la experiencia. Terra se ha consolidado en los últimos años como uno de los espacios clave para descubrir propuestas internacionales dentro del circuito independiente.
El concierto promete un formato íntimo que permitirá apreciar la intensidad sonora y emocional de una banda acostumbrada tanto a festivales como a salas pequeñas.
Un regreso esperado para los amantes del indie europeo
Con 25 años de trayectoria, cambios de etapa y una identidad musical siempre reconocible, Exsonvaldes llega a Castelló en un momento especialmente significativo: el de una banda que mira hacia el futuro recuperando la urgencia y la energía de sus inicios.
Una oportunidad poco habitual para ver de cerca a uno de los nombres más constantes del indie rock francés y anticipar uno de los lanzamientos europeos más esperados de 2026.
Entradas y detalles del concierto
- 📍 Lugar: Terra · Castelló
- 📅 Fecha: Domingo 22 de marzo
- 🕖 Apertura de puertas: 19.00 h
- 🎟️ Entradas: 12 € anticipada / 16 € en taquilla
- Las entradas anticipadas están disponibles a través de la plataforma Entradium.
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