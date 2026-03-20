El IVC lanza los abonos de primavera del Teatre Principal y el Auditori de Castelló: 8 obras y 10 conciertos desde 30 euros
Grandes nombres de la escena y la música se darán cita en la capital de la Plana gracias a una programación de primavera con opciones de abono flexible y tarifas reducidas
El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha puesto a la venta los abonos culturales de primavera 2026 para el Teatre Principal y el Auditori de Castelló, una propuesta que reúne ocho espectáculos teatrales y diez conciertos de música clásica entre abril y junio, con precios que oscilan entre los 30 y los 115 euros.
La nueva temporada combina grandes nombres de la escena estatal, dramaturgia contemporánea y formaciones musicales internacionales, consolidando ambos espacios como ejes centrales de la programación cultural en Castelló durante el segundo trimestre del año.
Abono del Teatre Principal: ocho obras entre clásicos y teatro actual
El abono teatral reúne propuestas que atraviesan distintos lenguajes escénicos, desde textos clásicos hasta producciones contemporáneas.
Programación incluida en el abono:
- 16 de abril — Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo.
- 25 de abril — Vània, versión de Simon Stephens del clásico de Antón Chéjov, dirigida por Nelson Valente y protagonizada por Joel Joan.
- Inicio de mayo — La mujer rota, basada en Simone de Beauvoir e interpretada por Anabel Alonso, bajo dirección de Heidi Steinhardt.
- 9 de mayo — El aguante, nueva producción del IVC escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez.
- Mayo — Forever, de Kulunka Teatro, espectáculo de lenguaje gestual y fuerte componente visual.
- Mayo — La ratonera, clásico de suspense de Agatha Christie dirigido por Ignasi Vidal.
- Junio — Fronteras, de Henry Naylor, dirigida por Andrés Lima y protagonizada por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy.
- Cierre de temporada — Gigante, de Mark Rosenblatt, con traducción y protagonismo de Josep Maria Pou y dirección de Josep Maria Mestres.
La programación apuesta por equilibrar repertorio clásico, dramaturgia internacional y producciones propias del IVC, con intérpretes destacados del panorama escénico actual.
Abono del Auditori: diez conciertos con orquestas y solistas internacionales
El Auditori de Castelló presenta un abono centrado en la música clásica con grandes formaciones y reconocidos intérpretes internacionales.
Conciertos destacados del ciclo:
- 16 de abril — Orquestra Simfònica de Castelló, dirigida por Pablo Marqués Mestre, con el pianista Leonel Morales (programa dedicado a Rachmáninov).
- 17 de abril — Cor de la Generalitat Valenciana y Centre de Perfeccionament de Les Arts.
- 24 de abril — Recital de piano de Marta Menezes con obras de Beethoven.
- Final de abril — Spanish Brass junto al compositor y pianista Albert Guinovart.
Programación de mayo:
- Prague Philharmonia (Mozart, Beethoven y Strauss).
- Recital barroco de la soprano Julia Lezhneva junto a Luca Pianca.
- English Chamber Orchestra dirigida por Roberto Forés Veses.
- Dos conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana con Javier Perianes como director y pianista.
14 de junio — Concierto de clausura
- ADDA·Simfònica Alacant, dirigida por Josep Vicent, con Anna Fedorova como solista, interpretando obras de Rachmáninov y Mahler.
Precios y tipos de abono
Teatre Principal
- Abono general: acceso a todos los espectáculos (entre 30 y 100 €).
- Abono reducido (4 obras): 50 €.
Auditori de Castelló
- Abono completo: 115 €.
- Tarifas reducidas para miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón.
- Abono joven: 30 € para menores de 30 años en anfiteatro.
Fechas clave de venta
- Renovación de abonos: del 24 al 26 de marzo
- Cambio de butaca: 27 de marzo
- Nuevas altas: 31 de marzo y 1 de abril
- Entradas sueltas: desde el 2 de abril
Los abonos pueden adquirirse en taquilla o a través de la web del IVC.
Una primavera cultural con teatro y música en Castelló
La propuesta del IVC para primavera refuerza la oferta escénica y musical de la ciudad con una programación que combina grandes nombres, repertorio internacional y nuevas producciones, dirigida tanto al público habitual como a nuevos espectadores gracias a opciones de abono flexible y tarifas jóvenes.
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