El IVC lanza los abonos de primavera del Teatre Principal y el Auditori de Castelló: 8 obras y 10 conciertos desde 30 euros

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha puesto a la venta los abonos culturales de primavera 2026 para el Teatre Principal y el Auditori de Castelló, una propuesta que reúne ocho espectáculos teatrales y diez conciertos de música clásica entre abril y junio, con precios que oscilan entre los 30 y los 115 euros.

La nueva temporada combina grandes nombres de la escena estatal, dramaturgia contemporánea y formaciones musicales internacionales, consolidando ambos espacios como ejes centrales de la programación cultural en Castelló durante el segundo trimestre del año.

Abono del Teatre Principal: ocho obras entre clásicos y teatro actual

El abono teatral reúne propuestas que atraviesan distintos lenguajes escénicos, desde textos clásicos hasta producciones contemporáneas.

Programación incluida en el abono:

16 de abril — Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo.

— Afectuosamente suyo, Jack el Destripador, de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo. 25 de abril — Vània, versión de Simon Stephens del clásico de Antón Chéjov, dirigida por Nelson Valente y protagonizada por Joel Joan.

— Vània, versión de Simon Stephens del clásico de Antón Chéjov, dirigida por Nelson Valente y protagonizada por Joel Joan. Inicio de mayo — La mujer rota, basada en Simone de Beauvoir e interpretada por Anabel Alonso, bajo dirección de Heidi Steinhardt.

— La mujer rota, basada en Simone de Beauvoir e interpretada por Anabel Alonso, bajo dirección de Heidi Steinhardt. 9 de mayo — El aguante, nueva producción del IVC escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez.

— El aguante, nueva producción del IVC escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez. Mayo — Forever, de Kulunka Teatro, espectáculo de lenguaje gestual y fuerte componente visual.

— Forever, de Kulunka Teatro, espectáculo de lenguaje gestual y fuerte componente visual. Mayo — La ratonera, clásico de suspense de Agatha Christie dirigido por Ignasi Vidal.

— La ratonera, clásico de suspense de Agatha Christie dirigido por Ignasi Vidal. Junio — Fronteras, de Henry Naylor, dirigida por Andrés Lima y protagonizada por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy.

— Fronteras, de Henry Naylor, dirigida por Andrés Lima y protagonizada por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy. Cierre de temporada — Gigante, de Mark Rosenblatt, con traducción y protagonismo de Josep Maria Pou y dirección de Josep Maria Mestres.

Josep Maria Pou será uno de los protagonistas de la temporada primaveral con la obra 'Gigante'. / MEDITERRÁNEO

La programación apuesta por equilibrar repertorio clásico, dramaturgia internacional y producciones propias del IVC, con intérpretes destacados del panorama escénico actual.

Abono del Auditori: diez conciertos con orquestas y solistas internacionales

El Auditori de Castelló presenta un abono centrado en la música clásica con grandes formaciones y reconocidos intérpretes internacionales.

Conciertos destacados del ciclo:

16 de abril — Orquestra Simfònica de Castelló, dirigida por Pablo Marqués Mestre, con el pianista Leonel Morales (programa dedicado a Rachmáninov).

— Orquestra Simfònica de Castelló, dirigida por Pablo Marqués Mestre, con el pianista Leonel Morales (programa dedicado a Rachmáninov). 17 de abril — Cor de la Generalitat Valenciana y Centre de Perfeccionament de Les Arts.

— Cor de la Generalitat Valenciana y Centre de Perfeccionament de Les Arts. 24 de abril — Recital de piano de Marta Menezes con obras de Beethoven.

— Recital de piano de Marta Menezes con obras de Beethoven. Final de abril — Spanish Brass junto al compositor y pianista Albert Guinovart.

Programación de mayo:

Prague Philharmonia (Mozart, Beethoven y Strauss).

Recital barroco de la soprano Julia Lezhneva junto a Luca Pianca.

English Chamber Orchestra dirigida por Roberto Forés Veses.

Dos conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana con Javier Perianes como director y pianista.

La soprano Julia Lezhneva actuará en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. / emil matveev

14 de junio — Concierto de clausura

ADDA·Simfònica Alacant, dirigida por Josep Vicent, con Anna Fedorova como solista, interpretando obras de Rachmáninov y Mahler.

Precios y tipos de abono

Teatre Principal

Abono general: acceso a todos los espectáculos (entre 30 y 100 €).

acceso a todos los espectáculos (entre 30 y 100 €). Abono reducido (4 obras): 50 €.

Auditori de Castelló

Abono completo: 115 €.

115 €. Tarifas reducidas para miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón.

Abono joven: 30 € para menores de 30 años en anfiteatro.

Fechas clave de venta

Renovación de abonos: del 24 al 26 de marzo

del 24 al 26 de marzo Cambio de butaca: 27 de marzo

27 de marzo Nuevas altas: 31 de marzo y 1 de abril

31 de marzo y 1 de abril Entradas sueltas: desde el 2 de abril

Los abonos pueden adquirirse en taquilla o a través de la web del IVC.

Una primavera cultural con teatro y música en Castelló

La propuesta del IVC para primavera refuerza la oferta escénica y musical de la ciudad con una programación que combina grandes nombres, repertorio internacional y nuevas producciones, dirigida tanto al público habitual como a nuevos espectadores gracias a opciones de abono flexible y tarifas jóvenes.