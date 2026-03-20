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El IVC lanza los abonos de primavera del Teatre Principal y el Auditori de Castelló: 8 obras y 10 conciertos desde 30 euros

Grandes nombres de la escena y la música se darán cita en la capital de la Plana gracias a una programación de primavera con opciones de abono flexible y tarifas reducidas

Josep Maria Pou será uno de los grandes protagonistas de la primavera cultural del IVC en Castelló.

Josep Maria Pou será uno de los grandes protagonistas de la primavera cultural del IVC en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha puesto a la venta los abonos culturales de primavera 2026 para el Teatre Principal y el Auditori de Castelló, una propuesta que reúne ocho espectáculos teatrales y diez conciertos de música clásica entre abril y junio, con precios que oscilan entre los 30 y los 115 euros.

La nueva temporada combina grandes nombres de la escena estatal, dramaturgia contemporánea y formaciones musicales internacionales, consolidando ambos espacios como ejes centrales de la programación cultural en Castelló durante el segundo trimestre del año.

Abono del Teatre Principal: ocho obras entre clásicos y teatro actual

El abono teatral reúne propuestas que atraviesan distintos lenguajes escénicos, desde textos clásicos hasta producciones contemporáneas.

Programación incluida en el abono:

  • 16 de abrilAfectuosamente suyo, Jack el Destripador, de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo.
  • 25 de abrilVània, versión de Simon Stephens del clásico de Antón Chéjov, dirigida por Nelson Valente y protagonizada por Joel Joan.
  • Inicio de mayoLa mujer rota, basada en Simone de Beauvoir e interpretada por Anabel Alonso, bajo dirección de Heidi Steinhardt.
  • 9 de mayoEl aguante, nueva producción del IVC escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez.
  • MayoForever, de Kulunka Teatro, espectáculo de lenguaje gestual y fuerte componente visual.
  • MayoLa ratonera, clásico de suspense de Agatha Christie dirigido por Ignasi Vidal.
  • JunioFronteras, de Henry Naylor, dirigida por Andrés Lima y protagonizada por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy.
  • Cierre de temporadaGigante, de Mark Rosenblatt, con traducción y protagonismo de Josep Maria Pou y dirección de Josep Maria Mestres.
Josep Maria Pou será uno de los protagonistas de la temporada primaveral con la obra 'Gigante'.

Josep Maria Pou será uno de los protagonistas de la temporada primaveral con la obra 'Gigante'. / MEDITERRÁNEO

La programación apuesta por equilibrar repertorio clásico, dramaturgia internacional y producciones propias del IVC, con intérpretes destacados del panorama escénico actual.

Abono del Auditori: diez conciertos con orquestas y solistas internacionales

El Auditori de Castelló presenta un abono centrado en la música clásica con grandes formaciones y reconocidos intérpretes internacionales.

Conciertos destacados del ciclo:

  • 16 de abril — Orquestra Simfònica de Castelló, dirigida por Pablo Marqués Mestre, con el pianista Leonel Morales (programa dedicado a Rachmáninov).
  • 17 de abril — Cor de la Generalitat Valenciana y Centre de Perfeccionament de Les Arts.
  • 24 de abril — Recital de piano de Marta Menezes con obras de Beethoven.
  • Final de abril — Spanish Brass junto al compositor y pianista Albert Guinovart.

Programación de mayo:

  • Prague Philharmonia (Mozart, Beethoven y Strauss).
  • Recital barroco de la soprano Julia Lezhneva junto a Luca Pianca.
  • English Chamber Orchestra dirigida por Roberto Forés Veses.
  • Dos conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana con Javier Perianes como director y pianista.
La soprano Julia Lezhneva actuará en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

La soprano Julia Lezhneva actuará en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. / emil matveev

14 de junio — Concierto de clausura

  • ADDA·Simfònica Alacant, dirigida por Josep Vicent, con Anna Fedorova como solista, interpretando obras de Rachmáninov y Mahler.

Precios y tipos de abono

Teatre Principal

  • Abono general: acceso a todos los espectáculos (entre 30 y 100 €).
  • Abono reducido (4 obras): 50 €.

Auditori de Castelló

  • Abono completo: 115 €.
  • Tarifas reducidas para miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón.
  • Abono joven: 30 € para menores de 30 años en anfiteatro.

Fechas clave de venta

  • Renovación de abonos: del 24 al 26 de marzo
  • Cambio de butaca: 27 de marzo
  • Nuevas altas: 31 de marzo y 1 de abril
  • Entradas sueltas: desde el 2 de abril

Los abonos pueden adquirirse en taquilla o a través de la web del IVC.

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