Actuará el 18 de julio
El SOM Festival Castelló 2026 confirma a Rosana como nueva artista de su cartel para el verano
La cantante celebrará el 30 aniversario de su álbum 'Lunas Rotas', interpretando temas icónicos que han marcado a varias generaciones en el panorama musical español
El SOM Festival Castelló 2026 continúa desvelando los nombres que marcarán la banda sonora del próximo verano y ha confirmado la incorporación de Rosana como nueva artista del cartel. La cantante actuará el 18 de julio en Castelló, dentro de un ciclo musical que se desarrollará entre el 17 de julio y el 9 de agosto.
La artista canaria regresará a los escenarios con su gira Vamos a Star Tour, un proyecto con el que celebra un nuevo universo creativo y el 30 aniversario de su emblemático álbum Lunas Rotas, uno de los discos más influyentes del pop español de los años noventa.
Un cartel que sigue creciendo
Con esta confirmación, el festival suma ya tres nombres a su programación tras los anuncios previos de Iván Ferreiro y Sergio Dalma, avanzando una edición que apuesta nuevamente por la diversidad estilística y la reunión de públicos distintos en una de las grandes citas musicales del verano en la provincia.
El SOM Festival continuará anunciando nuevos artistas en las próximas semanas hasta completar el cartel de su edición 2026.
Tres décadas de canciones que forman parte de la memoria colectiva
Rosana es una de las voces más reconocibles del panorama musical en español. Desde su irrupción en los años noventa, ha construido una trayectoria sólida marcada por el respaldo del público y la crítica, consolidándose como una figura imprescindible del pop nacional gracias a un estilo basado en letras cercanas y emotivas.
Canciones incluidas en Lunas Rotas como A fuego lento, Pa’ ti no estoy o A beber de mí se han convertido en himnos generacionales, conectando con distintas generaciones a través de composiciones cargadas de sensibilidad y optimismo.
El aniversario de este disco vertebra ahora un nuevo tour en el que la artista revisita sus grandes éxitos y busca recrear la conexión emocional que ha definido su carrera durante tres décadas.
Un concierto especial dentro del SOM Festival
La actuación del 18 de julio se presenta como una de las noches destacadas del ciclo, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar en directo de algunos de los temas más icónicos de la cantante en el escenario del SOM Festival, en un concierto que promete convertirse en uno de los momentos más especiales de la programación.
Además, la artista acaba de estrenar la docuserie Mejor vivir sin miedo, un proyecto audiovisual dividido en tres capítulos que repasa su trayectoria vital y musical.
Un festival consolidado en el verano cultural de Castelló
El SOM Festival está producido por Disparate Entertainment y Vibra Music, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial de venta.
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