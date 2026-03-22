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Eloy Moreno impulsa una Feria del Libro multitudinaria en Almassora

El Mercado Municipal reúne a lectores de todas las edades en una jornada con firmas, actividades y una alta participación tras el aplazamiento por el temporal

Larga cola de lectores durante la firma de libros de Eloy Moreno en el Mercado Municipal, uno de los momentos más destacados de la jornada.

Larga cola de lectores durante la firma de libros de Eloy Moreno en el Mercado Municipal, uno de los momentos más destacados de la jornada. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Almassora

Almassora volvió a volcarse con la lectura en una Feria del Libro que transformó el Mercado Municipal en un animado punto de encuentro cultural. La cita, aplazada días atrás por el temporal de viento, reunió a lectores, autores y librerías en una jornada marcada por la alta participación y el ambiente festivo.

El gran protagonista del evento fue el escritor superventas Eloy Moreno, cuya charla y firma de libros congregaron a numerosos seguidores. El autor de títulos como El regalo, Invisible o Diferente compartió impresiones con sus lectores en uno de los momentos más destacados de la jornada.

Eloy Moreno presenta sus obras más conocidas a las puertas del Mercado Municipal, epicentro de la Feria del Libro.

Eloy Moreno presenta sus obras más conocidas a las puertas del Mercado Municipal, epicentro de la Feria del Libro. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, dieron la bienvenida a los asistentes y pusieron en valor el papel de la lectura como herramienta de crecimiento personal. “La literatura tiene el poder de dar voz a los sentimientos y ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea”, señaló la primera edil.

Más allá de la presencia de Moreno, la programación incluyó encuentros literarios con autores, la mesa redonda Almassora y la literatura y propuestas dirigidas al público familiar, como las Olimpiadas literarias, consolidando esta cita como una jornada participativa y abierta a todos los públicos.

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La Feria del Libro confirma así su consolidación como uno de los eventos culturales más destacados del municipio, con una propuesta que combina literatura, participación y dinamización cultural.

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