Los Romeos relanzan 'Muérdeme' junto a Samantha Hudson: nostalgia noventera y pop disidente para su regreso en 2026
La banda castellonense publica el 25 de marzo una nueva versión de su mayor clásico junto a una de las voces más influyentes del pop queer actual, coincidiendo con su gira de reunión
Los Romeos ya tienen nuevo golpe de efecto para su regreso este 2026. La banda castellonense publicará el próximo 25 de marzo una nueva versión de Muérdeme junto a Samantha Hudson, en una maniobra que mezcla nostalgia noventera, colmillo pop y una clara vocación de presente.
El avance promocional difundido alrededor del lanzamiento presenta el single como la unión de «dos iconos pop» en una lectura contemporánea del clásico, manteniendo su pulso punk original pero cargándolo de nueva energía, actitud y sensualidad.
Del pop-punk de Castelló al clásico nacional
La jugada cobra sentido al mirar el origen del grupo. Los Romeos, nacidos en Castelló en 1988, se abrieron paso rápidamente en la escena estatal con una fórmula de pop-punk melódico, eléctrico y descarado.
Su primer gran impacto fue precisamente Muérdeme, editada en 1990 como sencillo de adelanto de su debut homónimo, un disco que también dejó títulos como Mi vida rosa, Un poquito de amor o El mundo a tus pies.
La Fonoteca los define como una banda de «pop punk melódico y sensual», recordando cómo aquellas canciones terminaron convirtiéndose en clásicos del pop-rock nacional.
Una reunión esperada y necesaria
Ese legado es el que el grupo ha decidido reactivar ahora. En esta nueva etapa, Subterfuge Records presenta a Los Romeos como una de las bandas más queridas y recordadas del pop-punk español y confirmó su regreso con la formación original de 1990: Juan Carlos ‘Juanki’ Tomás, José Ángel Leiros, Daniel Silvestre, Julián Nemesio y Pat Escoín.
Como ya adelantó Mediterráneo, la gira de reunión pasará por:
- Madrid — 24 de abril
- València — 9 de mayo
- Zaragoza — 23 de mayo
- Barcelona — 30 de mayo
El calendario culminará con un esperado concierto en casa, en Castelló, el 3 de octubre dentro del Capla Festival.
En declaraciones remitidas a este diario, Pat Escoín explica el origen del proyecto: «Subterfuge nos ofreció hacer una nueva versión de Muérdeme, grabar un nuevo single para celebrar el 35 aniversario de Los Romeos y la gira, un poco para promocionar la gira también». La colaboración, asegura, surgió de forma natural: «La primera persona que pensamos fue Samantha Hudson porque nos encanta». Y concluye: «Muy contentos con la colaboración de Samantha, muy agradecidos».
Samantha Hudson, fenómeno pop y voz generacional
La elección de Samantha Hudson no resulta decorativa: encaja plenamente con la lógica del tema y del momento. La artista se dio a conocer en 2015 con Maricón, el videoclip que la convirtió en fenómeno viral, y desde entonces ha desarrollado una carrera donde conviven electrónica, performance, cultura pop, provocación y activismo.
Subterfuge la sitúa como uno de los iconos queer de su generación y recuerda que en 2025 publicó su tercer álbum, Música para muñecas, un trabajo atravesado por la música club, el hard-tech, el acid y el bakala. Además, en 2023 ganó el MTV EMA a Mejor Artista Española.
En clave local, la colaboración suma otro vínculo con Castelló: Samantha Hudson actuó recientemente en la Magdalena 2026, dentro de la jornada de la Magdalena Guerrillera organizada por la Colla La Cosa Nostra el pasado 8 de marzo.
Un himno de los 90 reactivado para el presente
Lo interesante de esta nueva Muérdeme es que no se plantea como una simple operación nostálgica. Sobre el papel, el cruce entre Pat Escoín y Samantha Hudson activa varias capas simultáneas:
- el rescate de un himno del pop español de los 90,
- la actualización de su carga sexual y desafiante,
- y el diálogo entre una banda clave de la historia musical de Castelló y una de las voces más reconocibles del pop disidente actual.
Más que una revisión, la sensación es la de un reencendido.
Volver a 'morder' en 2026
Ahí reside la clave noticiosa. Los Romeos no regresan solo para recordar quiénes fueron, sino para demostrar que todavía pueden intervenir en el presente musical. Recuperar Muérdeme, hacerlo junto a Samantha Hudson y lanzarlo en plena activación de la gira convierte el single en algo más que un guiño a la memoria sentimental de una generación.
Es una forma de volver a morder. Y de hacerlo, además, con acento de Castelló.
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