De 3 a 12,5 euros: esto cuesta realmente ver la primavera cultural del IVC en Castelló

Si se mira solo el bolsillo, el dato más llamativo de los abonos de primavera del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Castelló es este: ir al Teatre Principal puede costar desde 3,75 euros por función y asistir a un concierto en el Auditori desde 3 euros.

El cálculo es sencillo: dividir el precio total del abono entre el número de citas incluidas. Y el resultado dibuja una temporada cultural con precios medios notablemente bajos.

Abonos entre 30 y 115 euros

La campaña de abonos, como ya adelantó Mediterráneo, arranca a finales de marzo. La renovación tanto en el Teatre Principal como en el Auditori de Castelló se realizará del 24 al 26 de marzo, mientras que los cambios de butaca podrán efectuarse el 27 de marzo.

Como cada trimestre, las colas para adquirir o renovar los abonos del Teatre Principal o el Auditori volverán a ser protagonistas. / MEDITERRÁNEO

Las nuevas altas se abrirán los días 31 de marzo y 1 de abril, y las entradas sueltas estarán disponibles a partir del 2 de abril.

Los abonos pueden adquirirse en taquilla o a través de la web del IVC.

Cuánto cuesta realmente cada función

En el Teatre Principal, el público puede elegir entre dos modalidades. Por un lado, un abono reducido de cuatro obras por 50 euros. Por otro, el abono general, que da acceso a todos los espectáculos con precios que oscilan entre 30 y 100 euros.

Traducido a coste real, el abono completo —ocho espectáculos— sitúa cada función entre 3,75 y 12,5 euros, una cifra poco habitual en la programación teatral pública.

En el Auditori, el abono general tiene un precio de 115 euros e incluye diez conciertos, lo que deja el coste medio en 11,5 euros por cita. Existen además tarifas reducidas para miembros de la Sociedad Filarmónica de Castellón y un abono joven para menores de 30 años por 30 euros en anfiteatro, que rebaja el precio hasta 3 euros por concierto.

Grandes nombres a precios mínimos

Dicho de otro modo: esta primavera en Castelló se podrá ver teatro con Josep Maria Pou, Anabel Alonso, Joel Joan o Carolina Yuste, y escuchar en el Auditori a Javier Perianes, Julia Lezhneva o Anna Fedorova por precios medios que, en algunos casos, rozan lo simbólico.

La clave no está tanto en la rebaja nominal como en el coste real por noche cultural: quien aprovecha el abono completo paga considerablemente menos por cada cita que quien acude de forma puntual.

Comparación con otras ciudades culturales

La comparación con otras plazas ayuda a situar las cifras en contexto, aunque los formatos no sean idénticos.

En el Teatre Principal de València , el abono de enero a abril ofrece cuatro espectáculos por 60 euros, es decir, 15 euros por función .

, el abono de enero a abril ofrece cuatro espectáculos por 60 euros, es decir, . En los Teatros del Canal de Madrid , el abono de temporada cuesta 100 euros para cinco espectáculos y 160 euros para diez, con precios medios de 20 y 16 euros por localidad .

, el abono de temporada cuesta 100 euros para cinco espectáculos y 160 euros para diez, con precios medios de . En L’Auditori de Barcelona, los abonos publicados para la temporada 2025-2026 incluyen tres conciertos de Jordi Savall desde 55 euros y seis conciertos del festival Llums d’Antiga por 130 euros, equivalentes a 18,3 y 21,7 euros por concierto.

Una estrategia para llenar salas

Con estas referencias, el mensaje del IVC en Castelló se entiende rápido: la temporada de primavera aprieta el precio de la cultura.

No porque convierta cada función en gratuita, sino porque sitúa nombres de primer nivel dentro de una franja de acceso muy baja para quienes optan por el abono. En un momento en que el público mide cada gasto cultural, poder entrar al teatro por 3,75 euros o asistir a un concierto por 3 euros deja de sonar a promoción puntual y se convierte en una estrategia clara: llenar las salas sin vaciar demasiado el bolsillo del espectador.