La artista Estefanía Serrano explora la línea y el tiempo en su exposición 'Recorrer la línea' en Castelló

La artista castellonense Estefanía Serrano es la encargada de inaugurar la programación primaveral del Espai Cultural Obert ECO Les Aules con la exposición Recorrer la línea, una propuesta que invita al espectador a replantear la geometría desde una mirada contemporánea, sensorial y abierta.

La muestra, inaugurada este 24 de marzo con la presencia del diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, podrá visitarse hasta el 2 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con acceso libre.

El diputado Alejandro Clausell, durante la presentación del evento. / Mediterráneo

Una línea sin principio ni final

Lejos de entender la línea como dirección fija, Recorrer la línea plantea un desplazamiento visual continuo. Las obras eliminan la idea tradicional de origen y destino para convertir la línea en trayecto, en experiencia perceptiva.

Desde Altura al mundo, Estefanía Serrano ya goza de una galardonada trayectoria artística. / MEDITERRÁNEO

Según ha destacado Alejandro Clausell durante la inauguración, «esta obra representa una relación entre línea y plano que se completa con la mirada del espectador», subrayando el papel activo del público dentro del proceso artístico.

Cada pieza introduce además una dimensión temporal singular: los títulos indican el tiempo necesario para recorrer visualmente todas las líneas de la obra, convirtiendo la contemplación en una acción medida y consciente.

Geometría viva: su sello artístico

La exposición se inscribe dentro de la investigación que Serrano desarrolla desde hace años en torno a la abstracción geométrica y el estudio de la línea como lenguaje artístico. Nacida en Altura en 1994 y graduada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, la artista ha consolidado una trayectoria ascendente dentro del arte contemporáneo español.

Su trabajo explora el diálogo entre lo racional y lo orgánico, utilizando principios como la proporción áurea para generar equilibrio visual y una sensación de armonía cercana a los procesos naturales.

Esta investigación le ha valido reconocimientos destacados, entre ellos el XXIV Premio Nacional de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, obtenido con la obra Un minuto y treinta segundos, donde ya profundizaba en la relación entre línea, tiempo y percepción.

El espectador como parte de la obra

Uno de los elementos centrales de la exposición es la implicación directa del visitante. Las composiciones no se cierran en sí mismas: necesitan la mirada para completarse.

En palabras del diputado provincial, Serrano logra que «la geometría se vuelva orgánica, cercana a lo vivo a través de relaciones internas que encuentran su equilibrio», poniendo en valor el minucioso proceso conceptual y técnico detrás de cada pieza.

El resultado es una experiencia pausada que obliga a mirar de otra manera, alejándose del consumo rápido de imágenes para reivindicar la observación como acto creativo.