Laura Pausini: “No vivo en España, pero me siento como si hubiera nacido aquí”

Hace 20 años, Laura Pausini publicaba ‘Yo Canto’, un disco de versiones en el que traducía canciones italianas que han marcado la historia del país. Ahora, la cantante recupera esa idea y lanza ‘Yo Canto 2’, un álbum con temas en español que la han acompañado en su trayectoria; juntamente con ‘Io Canto 2’, que recopila pistas italianas manteniendo el idioma original. La publicación de los dos álbumes vienen acompañadas del inicio de la gira de la artista en España, que se iniciará el día 27 de marzo en Pamplona y pasará por Tenerife, Barcelona, Valencia y Madrid.

¿Por qué ha decidido hacer un álbum de versiones?

Es algo que pertenece a muchos recuerdos de mi infancia. Yo empecé a cantar en piano bares con mi padre cuando tenía ocho años y durante diez años hice todas las noches canciones de otros cantantes de los que yo era fan. Ya en el 2006 quise dedicar a un disco a los cantautores italianos que se llamaba ‘Yo canto’, en el que traduje los temas al español para que el público de España pudiera escuchar canciones que son parte de nuestra cultura italiana. Y ahora quería simplemente proponerlos en español también.

Ya casi tengo listo un ‘Yo canto 3’ y ‘Yo canto 4’ con tantas canciones.

¿Cómo decidió incluir un tema como ‘Turista’?

En enero de 2025 mientras estaba en el coche en Miami y en la radio pusieron esta canción de Bad Bunny que no conocía y me encantó. Entonces regresé a mi casa y le pedí a mi marido, que es mi productor, que me hiciera un demo. Yo no sabía todavía que estaba lista para hacer un ‘Yo canto 2’ pero cuando puse en las redes, la gente enloqueció y de ahí dije: “No tengo que tener miedo”. Fue muy interesante también la búsqueda de todos los temas. Es un disco de una fan prácticamente porque me reconozco así cuando canto estas canciones de mis favoritos.

La cantante Laura Pausini en una imagen promocional. / Carolina Leal

¿Descartó muchas canciones?

Sí, algunas a propósito. He hecho más de 100 demos. Ya casi tengo listo un ‘Yo canto 3’ y ‘Yo canto 4’ con tantas canciones.

¿Cuál es el tema que más ilusión le he hecho versionar?

‘Pausa’ de Mikel Izal es mi canción favorita desde hace mucho tiempo. Cuando empecé a hacer la lista de los temas no tuve duda de empezar con esa. Llamé a Mikel para preguntarle si quería cantar conmigo e hicimos un dueto, que según mi opinión es muy emocionante. Los dos cantamos partes que representan el carácter de cada uno pero que viven en el mismo tema.

En el álbum cuenta con hasta seis propuestas de artistas españoles, ¿cómo es que siempre ha estado tan vinculada con España?

España fue el primer lugar en el mundo que me pidió cantar en otro idioma cuando tenía 10 años. Cuando tuve la suerte de poder hacer mi primer disco en español en el 94, este país me dio algo que nunca había conocido hasta que el momento: la emoción de sentirme amada en otra tierra. Hasta el punto de que, después de 33 años, mi primer disco en español sigue siendo el álbum extranjero más vendido en la historia de España.

¿Cómo es su relación con el público español?

Desde el principio me tratan como si fuera suya y eso es una sensación que es bastante inexplicable. A veces me emociono cuando hablo de España. No vivo aquí, pero yo me siento como si hubiese nacido aquí.

¿Cómo está siendo la preparación de la gira?

Estoy muriéndome de ganas. Esta gira tiene una peculiaridad: cuando entras, antes de que empiece el concierto, ya ves cosas que van a pasar. Además, este año estaré haciendo bolos en cinco ciudades en España y estoy muy contenta porque amo estar aquí, el público te da una respuesta muy fuerte y eso me carga a las pilas cuando tengo que empezar la gira en América.

Desde el principio me el público español me trata como si fuera suya y eso es una sensación que es bastante inexplicable.

En el disco aboga por el ‘no a la guerra’, ¿es una decisión política vinculada con el panorama internacional?

Desafortunadamente, ahora sí, aunque yo a la frase “make music, not war” (haz música, no guerra) la escribí en enero 2025 cuando obviamente ya estaba la guerra de Rusia con Ucrania. Mi hija de 13 años, desde que empezó la guerra, cada semana me pregunta: “¿Ha acabado?”, y siempre tengo que decirle que no. Cada uno de nosotros tiene algo para dar un mensaje de paz y yo tengo solamente la voz para cantar. Las canciones que he elegido son todas de amor.

Fue presentadora este año de Sanremo, ¿qué opina de que haya tres artistas que defiendan la causa palestina desde el festival?

Yo pienso que existen tantos artistas que a veces no se sienten representados por lo que está pasando en su país y pierden la oportunidad de poder estar en un festival cantando su propia canción, que a veces puede ser también una canción contra la guerra. Pero al mismo tiempo es una cosa muy personal y una decisión que debe tomar cada artista.

¿Cómo vivió el momento de interpretar el himno en los JJOO de invierno?

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Normalmente, cuando hago eventos así, en general me siento muy nervios. Esta fue mi primerísima vez en 33 años de carrera que no tuve miedo y me lo disfruté al 100%. No sé qué ha pasado, pero probablemente el 2026 está dándome una dureza en mi trabajo que antes no tenía. Quizás he aprendido durante mi última gira a sentirme más segura de mí. No tengo ni idea, pero aquella noche estuve todo el tiempo con los ojos abiertos mirando y disfrutando cada persona que cantaba el himno conmigo. Para mí fue una experiencia única.