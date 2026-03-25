Miguel Ríos se despide de los escenarios en Castelló con 'El Último Vals', su probable última gira: ¿Cuándo actuará?

Castelló se prepara para una cita histórica con el rock español. El cantante Miguel Ríos ofrecerá el próximo 26 de septiembre a las 21.00 horas un concierto en el Auditori i Palau de Congressos, dentro de El Último Vals, la que probablemente será la última gira oficial del artista tras más de seis décadas sobre los escenarios.

El concierto supondrá además el cierre del recorrido nacional de un proyecto que en 2026 llevará al músico granadino por algunos de los recintos escénicos más emblemáticos del país, consolidando una despedida planteada desde la cercanía y la celebración musical.

Una gira íntima para despedir más de 65 años de carrera

Tras una trayectoria que supera los 65 años de actividad, Miguel Ríos vuelve a la carretera con un nuevo espectáculo concebido específicamente para teatros y auditorios. La gira pasará por espacios históricos como el Liceu de Barcelona, el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de A Coruña, el Circo Price de Madrid o el Teatro de la Maestranza de Sevilla antes de finalizar en Castelló.

Miguel Ríos regresará a Castelló para despedirse de sus fans dentro de su gira 'El último vals'. / MEDITERRÁNEO

El Último Vals no se plantea únicamente como una gira retrospectiva, sino también como la presentación en directo de su nuevo trabajo discográfico, compuesto por el propio artista junto al productor José Nortes y grabado íntegramente en los Black Betty Studios de Madrid.

Sobre el escenario, el músico estará acompañado por cuatro intérpretes multinstrumentistas en un formato electroacústico que fusiona rock y country, apostando por una sonoridad más cercana e íntima sin renunciar a la esencia que ha definido su carrera.

Historia viva del rock español

A sus 81 años, Miguel Ríos continúa demostrando una vigencia artística poco habitual en la música popular española. Considerado una figura clave en la evolución del rock nacional, su repertorio en esta gira combinará nuevas composiciones con algunos de los temas más reconocibles de su trayectoria.

El público podrá reencontrarse con canciones emblemáticas como Bienvenidos, El blues del autobús, El río, Santa Lucía o el célebre Himno de la alegría, piezas que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

Más que un concierto, la cita se presenta como un recorrido emocional por la historia reciente de la música española a través de uno de sus protagonistas fundamentales.

Entradas ya a la venta para el concierto en Castelló

Las entradas para el concierto de Miguel Ríos en Castelló ya están disponibles a través de la plataforma entradasmakeit.es, con precios desde 39,90 euros.

La actuación convertirá el Auditori i Palau de Congressos en el escenario de una despedida que promete reunir a seguidores históricos y nuevas generaciones en torno a una figura imprescindible del rock en español.