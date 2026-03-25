Una película castellonense se mantiene en el top-20 del cine español en 2026 y sigue la estela de 'Torrente, presidente': ¿cuál es?

Una producción nacida en la provincia de Castellón continúa resistiendo en la cartelera española meses después de su estreno comercial. En un mercado marcado por la rápida rotación de títulos y el dominio de grandes distribuidoras, pocas películas logran mantenerse activas en los rankings nacionales con el paso del tiempo.

Los últimos datos de taquilla confirman precisamente esa excepción. A fecha de 15 de marzo de 2026, un largometraje vinculado al tejido audiovisual castellonense sigue figurando entre las veinte producciones españolas con mayor recaudación y número de espectadores acumulados del año, consolidando un recorrido comercial poco habitual para el cine independiente.

Se trata de La invasió dels bàrbars, la película dirigida por el burrianense Vicent Monsonís, que ocupa actualmente el puesto 18 del ranking nacional, con 74.763 euros recaudados y 12.508 espectadores en lo que va de 2026. Las cifras resultan especialmente significativas si se tiene en cuenta que su estreno en salas tuvo lugar en noviembre de 2025, lo que evidencia un mantenimiento sostenido gracias al interés del público.

Un éxito sostenido más allá del estreno

Lejos de responder a un buen arranque puntual, la trayectoria del filme muestra una evolución constante basada en el boca a boca y la conexión emocional con los espectadores. Su permanencia en el top-20 nacional refleja un comportamiento comercial estable dentro de un contexto competitivo dominado por producciones de mayor presupuesto.

R. D. M.

Este rendimiento refuerza además la singularidad de un proyecto levantado desde la periferia de la industria cinematográfica española, capaz de abrirse espacio en circuitos comerciales habitualmente difíciles para propuestas independientes.

Un proyecto cinematográfico con raíz castellonense

La película está producida por la compañía burrianense Stanbrook, junto a Arden Producciones y Alhena Production, y adapta la obra teatral de Chema Cardeña. El relato aborda la memoria histórica mediante dos líneas temporales: la represión franquista de la posguerra y la búsqueda actual de personas desaparecidas en fosas comunes.

Rodada en valenciano y desarrollada con una fuerte implicación territorial, la cinta ha destacado desde sus inicios por combinar identidad local y vocación universal, un equilibrio que ha favorecido su conexión con públicos diversos.

Del reconocimiento en festivales al apoyo del público

Antes de su llegada a salas comerciales, el largometraje inició su recorrido en festivales, donde fue seleccionado en el FIC-CAT 2025 y obtuvo el Premio del Público, un indicador temprano de la respuesta positiva de los espectadores.

El director borrianenc Vicent Monsonís està al darrere d'aquest projecte cinematogràfic. / MEDITERRÁNEO

El respaldo se confirmó posteriormente en su preestreno en los cines Lys de València, que reunió a cerca de mil asistentes. Además, el proyecto contó con una notable implicación social: más de 200 figurantes participaron en el rodaje y más de mil personas contribuyeron a su difusión mediante campañas de micromecenazgo.

El valor del cine hecho desde el territorio

La continuidad de La invasió dels bàrbars en el ranking nacional no solo representa un buen dato de taquilla. También evidencia que las producciones surgidas desde contextos locales pueden competir en visibilidad dentro del panorama audiovisual español cuando logran construir una relación directa con el público.

En un ecosistema cinematográfico dominado por estrenos efímeros, el caso de la película dirigida por Vicent Monsonís se convierte así en una pequeña anomalía positiva: la prueba de que el cine independiente, arraigado al territorio y sostenido por el boca a boca, todavía puede encontrar su espacio y prolongar su vida en salas.