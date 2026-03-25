Shakira amplía hasta 9 sus conciertos en Madrid por la alta demanda: fechas, preventa y entradas

Serán nueve conciertos. Shakira acaba de anunciar tres nuevas fechas a su residencia en Madrid. A las seis citas que ya figuraban en el calendario (18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre) se incoporan ahora tres nuevas, previstas para los días 2, 3 y 4 de octubre en el recinto Iberdrola Music. Para esta serie de espectáculos, los organizadores levantarán el llamado Estadio Shakira, un espacio con capacidad para 50.000 asistentes por jornada. En conjunto, la artista colombiana reunirá a unas 450.000 personas, una cifra notable aunque todavía por debajo de las 600.000 que se esperan en los conciertos de Bad Bunny.

Cada noche formará parte de Es Latina, una propuesta concebida como una experiencia de 12 horas de duración. La preventa de entradas arranca este 25 de marzo a través de Santander Smusic y se organizará por franjas horarias: a las 10.00 se activarán los pases para los conciertos del 25, 26 y 27 de septiembre; a las 10.30 será el turno de las nuevas fechas, 2, 3 y 4 de octubre; y a las 12.00 se abrirá la compra anticipada para los recitales del 18, 19 y 20 de septiembre. Live Nation repetirá ese mismo esquema en su preventa del 26 de marzo. La venta general, prevista para el 27 de marzo, mantendrá también ese reparto por tramos y horarios.

Así será Estadio Shakira, el coliseo que se levantará en Villaverde. / CEDIDA

El parque temático de Shakira está diseñado para elevar la experiencia del público: contará con una infraestructura premium que busca garantizar la mayor calidad de visión y sonido. Un desafío que sus arquitectos ya superaron con Adele en agosto de 2024. Desde entonces, trabajan para crear un nuevo estándar en los eventos en vivo. “Nos hemos dedicado a escuchar lo que la artista soñaba. Quería celebrar lo latino, por eso ha elegido Madrid. Hemos explotado la idea de intimidad colectiva para que cualquiera pueda sentirse cerca de ella. Es una manera de reflejar su personalidad, una confluencia entre ambos mundos”, selañó Agustín Pérez, uno de sus responsables, durante la rueda de prensa realizada el pasado lunes.

El recinto que acogerá esta residencia musical no es ajeno a las grandes citas en directo: entre otros eventos, ha sido sede del festival Mad Cool. Precisamente en relación con ese espacio, el pasado septiembre la titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid abrió juicio oral contra el administrador único del festival y contra la empresa organizadora por un presunto delito contra el medio ambiente.

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Simulación de cómo será el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music. / CEDIDA

“Habrá sorpresas, amigos y muchas más cosas que no puedo contar porque me matan. Vamos a tirar la casa por la ventana. Aquí tengo amigos entrañables. Va a ser un concierto que a mis hijos les gustará ver”, contó Shakira en una entrevista publicada en El País el domingo. Antes de llegar a Madrid, continuará expandiéndose por otras ciudades. Entre ellas, Río de Janeiro, donde protagonizará Todo Mundo No Río en la playa de Copacabana. Se espera que atraiga a dos millones de personas, una cifra que Lady Gaga ya rebasó en 2025.