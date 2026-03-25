Un viaje visual con la música de Pink Floyd

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge el viernes 27 de marzo a las 20.00 horas la representación de The dance side of Pink Floyd, un espectáculo único de música y danza inspirado en las canciones más emblemáticas de los discos que marcaron la trayectoria del grupo más influyente del rock sinfónico, progresivo y psicodélico de los años 70 y 80.

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge el viernes 27 de marzo a las 20.00 horas la representación de The dance side of Pink Floyd. / Mediterráneo

Bajo el guion titulado Un viaje alucinante al interior del alma humana, el proyecto artístico combina la fuerza de la música en directo —interpretada por diez reconocidos músicos del pop-rock nacional— con la energía escénica de más de 70 bailarines del Conservatori Professional de Dansa de Castelló.

Puesta en escena

El montaje, enriquecido con potentes proyecciones, luces y efectos audiovisuales, invita al espectador a sumergirse en el universo sonoro y emocional de Pink Floyd, a través de temas inmortales como Another brick in the wall, Wish you were here, Money, Shine on you crazy diamond, Time o Comfortably numb, entre otros.

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge el viernes 27 de marzo a las 20.00 horas la representación de The dance side of Pink Floyd. / Mediterráneo

El proyecto está creado y producido por La Movida Valenciana, una plataforma integrada por músicos que formaron parte de las grandes bandas del pop-rock valenciano de los años 80 y 90 —como Revólver, Los Inhumanos, Presuntos Implicados, Comité Cisne o Vídeo, entre otros—, que se han unido para impulsar espectáculos en los que la música de siempre se combina con nuevas expresiones artísticas y escénicas.

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge el viernes 27 de marzo a las 20.00 horas la representación de The dance side of Pink Floyd. / Mediterráneo

Danza

Por primera vez, el espectáculo cuenta con la participación del Conservatori Professional de Dansa de Castelló, que ha desarrollado coreografías originales expresamente creadas para esta producción.

El espectáculo cuenta con la participación del Conservatori Professional de Dansa de Castelló

Cerca de un centenar de alumnos y alumnas de nivel profesional interpretarán diferentes cuadros que simbolizan los conflictos internos del ser humano —el tiempo, la riqueza, la soledad, el estrés, la alienación, la muerte o la búsqueda de la libertad— a través de distintos estilos de danza y lenguajes escénicos.