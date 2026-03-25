El videoanálisis de Eric Gras | Los abonos del IVC, un reclamo cultural y un regalo para el bolsillo

Los abonos del Institut Valencià de Cultura sitúan el precio medio por función entre los más bajos del circuito estatal y arrancan su renovación a finales de este mes de marzo.

La nueva temporada combina grandes nombres de la escena estatal, dramaturgia contemporánea y formaciones musicales internacionales, consolidando ambos espacios como ejes centrales de la programación cultural en Castelló durante el segundo trimestre del año.

Noticias relacionadas

Dónde escuchar los análisis ‘Un libro abierto’ con Eric Gras