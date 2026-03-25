El videoanálisis de Eric Gras | Los abonos del IVC, un reclamo cultural y un regalo para el bolsillo
El espacio de opinión de Eric Gras, redactor de Cultura del Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)
Los abonos del Institut Valencià de Cultura sitúan el precio medio por función entre los más bajos del circuito estatal y arrancan su renovación a finales de este mes de marzo.
La nueva temporada combina grandes nombres de la escena estatal, dramaturgia contemporánea y formaciones musicales internacionales, consolidando ambos espacios como ejes centrales de la programación cultural en Castelló durante el segundo trimestre del año.
Dónde escuchar los análisis ‘Un libro abierto’ con Eric Gras
El videoanálisis puede escucharse en Spotify, iVoox y YouTube Podcast en la web de El Periódico Mediterráneo.
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