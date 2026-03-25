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El videoanálisis de Eric Gras | Los abonos del IVC, un reclamo cultural y un regalo para el bolsillo

El espacio de opinión de Eric Gras, redactor de Cultura del Periódico Mediterráneo (Prensa Ibérica)

El videoanálisis de Eric Gras | Los abonos del IVC, un reclamo cultural y un regalo para el bolsillo

El videoanálisis de Eric Gras | Los abonos del IVC, un reclamo cultural y un regalo para el bolsillo

Mediterráneo

Eric Gras

Eric Gras

Los abonos del Institut Valencià de Cultura sitúan el precio medio por función entre los más bajos del circuito estatal y arrancan su renovación a finales de este mes de marzo.

La nueva temporada combina grandes nombres de la escena estatal, dramaturgia contemporánea y formaciones musicales internacionales, consolidando ambos espacios como ejes centrales de la programación cultural en Castelló durante el segundo trimestre del año.

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Dónde escuchar los análisis ‘Un libro abierto’ con Eric Gras

El videoanálisis puede escucharse en Spotify, iVoox y YouTube Podcast en la web de El Periódico Mediterráneo.

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