Los Delinqüentes regresan a los escenarios en el SOM Festival Castelló 2026 tras 15 años de inactividad

El SOM Festival Castelló 2026 continúa desvelando nuevas incorporaciones a su programación estival y confirma la presencia de Los Delinqüentes, que actuarán el próximo 7 de agosto dentro del ciclo de conciertos del festival.

La cita supondrá uno de los momentos más especiales de la próxima edición, marcada por el regreso a los escenarios de la emblemática banda andaluza tras 15 años de inactividad.

Un regreso muy esperado al SOM Festival

Con esta nueva confirmación, el SOM Festival sigue ampliando un cartel que ya cuenta con artistas como Iván Ferreiro, Sergio Dalma y Rosana, consolidando una programación que apuesta por la diversidad musical y el diálogo entre generaciones.

Los Delinqüentes regresan a los escenarios tras un intenso parón y ofrecerán un concierto en directo en el Real Club Náutico de Castelló. / MEDITERRÁNEO

El regreso de Los Delinqüentes llega con una gira especial liderada por Marcos del Ojo, 'El Canijo de Jerez', junto al guitarrista Diego Pozo 'El Ratón', figuras clave en la identidad sonora del grupo.

Su actuación en Castelló permitirá al público reencontrarse con el característico «aire de la calle» que convirtió a la banda en un fenómeno dentro del panorama musical español de principios de los 2000.

Rumba, rock y espíritu callejero

Rumberos y rockeros a partes iguales, Los Delinqüentes han construido una trayectoria marcada por un sonido fresco, desenfadado y cargado de energía, capaz de conectar con varias generaciones de oyentes.

El concierto incluirá además un homenaje a Miguel Benítez 'Migue', miembro fundamental del grupo, mediante la proyección de antiguas grabaciones integradas en el espectáculo audiovisual.

Entre los temas que volverán a sonar en directo destacan canciones ya convertidas en himnos como Nubes de pegatina, Pirata del estrecho o Primavera trompetera, piezas que definieron una época y que ahora regresan a los escenarios.

Un cartel en crecimiento para el verano de 2026

El festival continuará anunciando en las próximas semanas nuevos artistas que completarán el cartel de su edición 2026, reforzando su apuesta por una programación musical variada y accesible para todos los públicos.

El SOM Festival Castelló está producido por Disparate Entertainment y Vibra Music, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del festival.